Оборудование для гостиниц и отелей играет важную роль, хорошая, качественная и удобная сантехника снизит в долгосрочной перспективе затраты на содержание, обслуживание или замену санузлов в заведении, а также станет приятным бонусом для комфортного отдыха постояльцев в Муроме.
Санузлы для HoReCa производятся из фарфора. Этот материал изготавливается на основе белой глины, благодаря использованию и добавлению кварца, данные изделия становятся предельно прочными и надежными. Белая глина обрабатывается по специальной технологии, таким образом, санузлы из фарфора имеют очень плотную и сверхгладкую поверхность. Кроме того, хорошим преимуществом таких моделей считается высокая износостойкость и повышенный уровень механической прочности. Если брать во внимание, что санузлы используются каждый день постояльцами, то такие модели — великолепное решение для сегмента гостинично-ресторанного бизнеса. В тоже время, простой и легкий уход за ними — еще одно неоспоримое их достоинство, при этом важно помнить, что чистить необходимо только мягкими моющими средствами и стараться не применять абразивные вещества. Это существенно облегчает работу обслуживающего персонала и буквально через несколько минут они снова готовы справляться со своими основными функциями.
Следует отметить, что при проектировании и открытии гостиницы или отеля нужно обращать внимание не только на оснащение мебелью и обстановке интерьера, чаще всего какие-то мелочи или детали оставляют неприятный след на мнении постояльцев, а в современный век интернета, такому гостю не составит труда написать отзыв. Исходя из этого, необходимо продумать не только интерьер ванной комнаты, но и оснастить помещение современной, предельно комфортной и функциональной сантехникой.
Итак, при выборе сантехники и санузлов для гостинично-ресторанного бизнеса следует отдавать предпочтение фарфоровым моделям, они станут надежной поддержкой и хорошим союзником в создании комфортного отдыха постояльцев.
Компания ChiedoCover производит и реализует банкетную мебель и текстиль для сегмента HoReCa. Мы наладили доставку нашей продукции во все города России и стран СНГ, это позволило выйти нам на российский рынок и стать одними из лидерами по продаже мебели, а также аксессуаров и дополнительного оборудования. Сегодня, наши сотрудники оценивают и ведут постоянный контроль качества, выпускаемой продукции, благодаря чему наши товары отличаются повышенным сроком службы.
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Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня