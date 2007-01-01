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          Товары по акции

          Секции на металлокаркасе в Бердске оптом

          от 6 530 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Бердску и Новосибирской области

          Настоящее фото товара Секция театральная Гранд, произведённого компанией ChiedoCover
          13 660 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Секция театральная Гранд
          Настоящее фото товара Секция театральная Фаворит Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          13 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция театральная Фаворит Люкс
          Настоящее фото товара Секция театральная Фаворит , произведённого компанией ChiedoCover
          12 070 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция театральная Фаворит
          Настоящее фото товара Секция театральная Лидер К, произведённого компанией ChiedoCover
          12 770 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция театральная Лидер К
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
          11 320 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция театральная Виртуоз Люкс
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз, произведённого компанией ChiedoCover
          9 660 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция театральная Виртуоз
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз К, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция театральная Виртуоз К
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Экстра, произведённого компанией ChiedoCover
          8 960 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция театральная Виртуоз Экстра
          Настоящее фото товара Секция театральная Виртуоз Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          8 140 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция театральная Виртуоз Эконом
          Настоящее фото товара Секция театральная Мажор, произведённого компанией ChiedoCover
          6 530 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция театральная Мажор
          Настоящее фото товара Конференц кресло Гранд с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          21 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Конференц кресло Гранд с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Конференц кресло Фаворит Люкс с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Фаворит с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Конференц кресло Фаворит с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Шарм с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Конференц кресло Шарм с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Виртуоз с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Конференц кресло Виртуоз с пюпитром
          Настоящее фото товара Конференц кресло Виртуоз Экстра с пюпитром, произведённого компанией ChiedoCover
          9 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Конференц кресло Виртуоз Экстра с пюпитром
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          Секции на металлокаркасе: вместительность, надежность и комфорт

          Универсальная, вместительная и комфортабельная мебель в Бердске всегда является востребованной. Для того, чтобы компактно и органично произвести меблировку помещения необходимо сделать грамотный выбор. В данном материале рассмотрим надежные и долговечные секции на металлокаркасе. Выделим основные сферы их использования, поговорим о технических характеристиках и главных особенностях данной мебели.

          Вместительные секции на металлокаркасе: технические характеристики

          Секции на металлокаркасе — лучшее решение для мебельного оснащения государственных учреждений, домов культуры, терминалов аэропорта, а также залов ожидания железнодорожных вокзалов и других развлекательных заведений. Корпус данных изделий производится из прочной и надежной стали, поэтому нет никаких сомнений — такие модели легко выдержат самые серьезные нагрузки. Учитывая большую проходимость, которым свойственны подобные места, секции на металлокаркасе специально спроектированы таким образом, что высококачественная сталь выступает гарантом длительного срока эксплуатации. Мягкие секции на металлокаркасе характеризуются удобством, а также функциональностью и вместительностью. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления, трехместные, четырехместные и многоместные. Каждая модель очень компактна и прекрасно вписывается в любые помещения как, например, зала ожидания, так и государственных организаций.

          Секции на металлокаркасе для актовых залов

          Идеальным вариантом станут секции на металлокаркасе для актовых залов. Следует отметить, что такие изделия соответствуют всем необходимым требованиям, которые выдвигают подобные организации и государственные учреждения. Они очень комфортны и ничто не будет отвлекать зрителей от просмотра различных шоу — программ или выступлений артистов. Это востребованная и популярная мебель, данные изделия являются универсальными и прекрасно сочетаются практически с любыми стилями. В настоящее время можно выбрать любой цвет обивки и точно угадать с основным цветовым тоном в помещении.

          Секции на металлокаркасе для залов ожидания

          Многоместные секции на металлокаркасе идеальны для залов ожидания. Вокзалы, аэропорты, университеты и колледжи, а также медицинские организации являются одними из главных сфер их использования. Они очень устойчивы и отличаются износостойкостью и имеют длительный срок службы. Сегодня доступны индивидуальные заказы, поэтому можно достаточно легко изготовить секции любой длины. Такие модели в подобных помещениях отлично справляются со своими главными функциями и гармонично смотрятся в любых интерьерах.

          Где купить секции на металлокаркасе в Бердске?

          Компания ChiedoCover – один из российских лидеров по производству и продаже столов, стульев, а также другой мебели и элитного текстиля. За время нашей работы мы произвели мебельное оснащение кафе, ресторанов, баров, гостиниц и отелей. Производственная мощь позволяет принимать заказы любой сложности и объема. Мы дорожим каждым клиентом, так что стараемся помочь и подобрать наиболее оптимальный вариант, с учетом всех пожеланий и запросов клиентов.

          Купить секции на металлокаркасе в Бердске можно на сайте нашей компании. Здесь Вы всегда сможете найти мебель, а также аксессуары и дополнительное оборудование. Если у Вас дефицит времени, тогда отправьте заявку на «обратный звонок» и ожидайте, с Вами в самое ближайшее время свяжутся наши менеджеры. Отдайте предпочтении нашей мебели и Вы не пожалеете: высокое качество, максимальная надежность в сочетании с европейским дизайном. Вся продукция, выпускаемая нашей компанией, имеет все сопутствующие документы и сертификаты качества и безопасности.

          Почему секции на металлокаркасе покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Бердск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Бердску ?

            Доставка товара по Бердску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Бердску ?

            Стоимость доставки по Бердску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Бердску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Бердску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Бердске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Бердску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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