Универсальная, вместительная и комфортабельная мебель в Череповце всегда является востребованной. Для того, чтобы компактно и органично произвести меблировку помещения необходимо сделать грамотный выбор. В данном материале рассмотрим надежные и долговечные секции на металлокаркасе. Выделим основные сферы их использования, поговорим о технических характеристиках и главных особенностях данной мебели.
Секции на металлокаркасе — лучшее решение для мебельного оснащения государственных учреждений, домов культуры, терминалов аэропорта, а также залов ожидания железнодорожных вокзалов и других развлекательных заведений. Корпус данных изделий производится из прочной и надежной стали, поэтому нет никаких сомнений — такие модели легко выдержат самые серьезные нагрузки. Учитывая большую проходимость, которым свойственны подобные места, секции на металлокаркасе специально спроектированы таким образом, что высококачественная сталь выступает гарантом длительного срока эксплуатации. Мягкие секции на металлокаркасе характеризуются удобством, а также функциональностью и вместительностью. На сегодняшний день существует несколько вариантов изготовления, трехместные, четырехместные и многоместные. Каждая модель очень компактна и прекрасно вписывается в любые помещения как, например, зала ожидания, так и государственных организаций.
Идеальным вариантом станут секции на металлокаркасе для актовых залов. Следует отметить, что такие изделия соответствуют всем необходимым требованиям, которые выдвигают подобные организации и государственные учреждения. Они очень комфортны и ничто не будет отвлекать зрителей от просмотра различных шоу — программ или выступлений артистов. Это востребованная и популярная мебель, данные изделия являются универсальными и прекрасно сочетаются практически с любыми стилями. В настоящее время можно выбрать любой цвет обивки и точно угадать с основным цветовым тоном в помещении.
Многоместные секции на металлокаркасе идеальны для залов ожидания. Вокзалы, аэропорты, университеты и колледжи, а также медицинские организации являются одними из главных сфер их использования. Они очень устойчивы и отличаются износостойкостью и имеют длительный срок службы. Сегодня доступны индивидуальные заказы, поэтому можно достаточно легко изготовить секции любой длины. Такие модели в подобных помещениях отлично справляются со своими главными функциями и гармонично смотрятся в любых интерьерах.
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Доставка товара по Череповцу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Череповцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Череповцу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Череповцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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