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            Товары по акции

            Секции перфорированные в Архангельске оптом

            от 7 155 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Архангельску и Архангельской области

            Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант+, произведённого компанией ChiedoCover
            12 795 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Секция многоместная Эмигрант+
            Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, произведённого компанией ChiedoCover
            9 580 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Секция многоместная Эмигрант
            Настоящее фото товара Секция многоместная Турне, произведённого компанией ChiedoCover
            7 155 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Секция многоместная Турне
            Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл+, произведённого компанией ChiedoCover
            9 340 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Секция многоместная Стайл+
            Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
            8 240 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Секция многоместная Стайл
            Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл+, произведённого компанией ChiedoCover
            11 280 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Секция многоместная Стилл+
            Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум+, произведённого компанией ChiedoCover
            11 570 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Секция многоместная Феррум+
            Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум, произведённого компанией ChiedoCover
            10 970 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Секция многоместная Феррум
            Настоящее фото товара Секция многоместная Флайт 2П, произведённого компанией ChiedoCover
            19 990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Секция многоместная Флайт 2П
            Настоящее фото товара Секция многоместная Флайт 4П, произведённого компанией ChiedoCover
            21 140 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Секция многоместная Флайт 4П
            Настоящее фото товара Секция многоместная Флайт+, произведённого компанией ChiedoCover
            27 470 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Секция многоместная Флайт+
            Настоящее фото товара Секция многоместная Круиз БП, произведённого компанией ChiedoCover
            16 540 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Секция многоместная Круиз БП
            Настоящее фото товара Секция многоместная Круиз 2П, произведённого компанией ChiedoCover
            20 405 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Секция многоместная Круиз 2П
            Настоящее фото товара Секция многоместная Круиз, произведённого компанией ChiedoCover
            27 765 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Секция многоместная Круиз
            Настоящее фото товара Секция многоместная Вояж БП, произведённого компанией ChiedoCover
            12 970 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Секция многоместная Вояж БП
            Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл, произведённого компанией ChiedoCover
            9 980 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Секция многоместная Стилл
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            Перфорированные секции: технические особенности и преимущества

            Многофункциональная мебель является востребованной и очень актуальной. Мебельное оснащение аэропортов, вокзалов, домов культуры, а также различных государственных организаций и зоны отдыха в торгово-развлекательных центров в Архангельске имеют свои особенности. Хорошим решением для меблировки станут перфорированные секции. Правильный выбор подобной мебели зависит от нескольких факторов: высокое качество, прочность, а также максимальная комфортабельность и удобство. Кроме того, важным аспектом является вместительность секции, за счет компактности и мобильности данные модели удачно вписываются практически в любое помещение. Рассмотрим их более подробно и выделим основные преимущества.

            Металлические перфорированные секции

            Перфорированные секции — это, как правило, сварная цельная конструкция, которая состоит из балки опор с квадратным или круглым сечением, а также высокопрочной перекладины. Именно на нее монтируются металлические сиденья с перфорацией по всей длине секции. Удачным вариантом для меблировки вокзалов, аэропортов, а также государственных организацией являются металлические перфорированные секции. Данные модели производятся из высококачественной стали. Это предельно надежный и прочный материал, который отличается высокими показателями износостойкости. Принимая во внимание специфику использования перфорированных секций, данное преимущество является одним из определяющих. Кроме того, эти модели очень устойчивы и выносливы — каждодневное использование никак не скажется на презентабельном внешнем виде. Длительная эксплуатация не изменит положительных характеристик металлических перфорированных секций. Они производятся в соответствии со всеми требованиям безопасности, гипоаллергенны, поэтому не вызовут никаких аллергических реакций.

            Многоместная перфорированная секция

            Кроме того, для меблировки государственных учреждений используется многоместная перфорированная секция. Одной из важнейших составляющих для подобной мебели является вместительность. Данные модели спроектированы и рассчитаны на каждодневное пользование. Они очень удобны и комфортабельны, даже длительное сидение на такой мебели не принесет никакого дискомфорт, спинка стула изготовляется таким образом, что они могут достойно справляться даже с самыми серьезными нагрузками и воздействиями. Они обладают небольшим весом, а также очень мобильны и компактны, данные модели относительно легко могут разместиться практически в любом помещении. Кроме того, многоместная перфорированная секция обладает достаточно простым и легким уходом. Учитывая повседневное пользование данные модели требуют должного ухода. Как правило, для того, чтобы их привести в полный порядок достаточно салфетки из микрофибры. Пыль, а также другие загрязнения легко и просто удаляются при помощи обычной салфетки. Так что буквально за несколько минут можно их привести в полный порядок.

            Секции стульев перфорированные

            Для того, чтобы удобно, а также компактно и максимально комфортабельно разместить людей отличным решением станут перфорированные секции стульев. Одним из их преимуществ является современный и стильный внешний вид. Они искусно впишутся абсолютно в любой интерьер помещений. Презентабельный внешний вид органично подходит как для классического стиля, так и для других популярных направлений. Ровная, гладкая и приятная на ощупь поверхность перфорированных секций стульев является еще одним из преимуществ. Хорошие показатели устойчивости и высокая прочность станут гарантами большого эксплуатационного срока. Подобные модели — идеальная инвестиция в в меблировку аэропортов, а также вокзалов и других помещений, где может использоваться такая мебель.

            3-х местная перфорированная секция

            В настоящее время одним из хитов продаж являются 3-х местные перфорированные секции. Это очень универсальные модели, которые отличаются малогабаритностью, небольшим весом, а также очень прочны и многофункциональны. Они также производятся из стали, этот материал считается одним из самых долговечных, легко переносит различные физические и механические воздействия. Благодаря этому такие модели достойно справляются с каждодневной нагрузкой. Компактность — одно из главных преимуществ, так что 3-х местные перфорированные секции удачно и гармонично разместятся даже в небольших помещениях.

            Итак, перфорированные секции — роскошный вариант для мебельного оснащения вокзалов, аэропортов, а также различных муниципальных, государственных учреждений и торгово- развлекательных центров. Стильный внешний вид, многофункциональность, универсальность, а также высокое качество и максимальная долговечность обуславливают выбор в пользу данных моделей.

            Где купить перфорированные секции в Архангельске?

            Компания ChiedoCover более 13 лет осуществляется производство и продажу мебели и текстиля. Мы занимаемся мебельным оснащением банкетных залов, сегмента HoReCa, а также офисных помещений и дома. На протяжении многих лет компания изготавливает высокопрочную мебель, которая обладает европейским внешним видом. Каталог продукции включает в себя мебель на любой кошелек. Большое цветовое разнообразие расширяет возможности, Вы точно найдете идеальный вариант меблировки, учитывая Ваши требования и пожелания.

            Купить перфорированные секции в Архангельске можно на нашем официальном сайте. Сделать заказ очень просто: для этого потребуется зайти на наш сайт, в каталоге продукции определиться с выбором мебели. В самые короткие сроки наши профессиональные менеджеры перезвонят Вам и проконсультируют относительно сроков изготовления и доставки продукции. Компания ChiedoCover реализуют мебель по всей России, экологически чистое сырье гарантируют безопасность мебели. Такая мебель идеально подходит для каждодневного использования.

            Почему секции перфорированные покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Архангельск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Архангельску ?

              Доставка товара по Архангельску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Архангельску ?

              Стоимость доставки по Архангельску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Архангельску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Архангельску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Архангельске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Архангельску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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