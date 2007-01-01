Многофункциональная мебель является востребованной и очень актуальной. Мебельное оснащение аэропортов, вокзалов, домов культуры, а также различных государственных организаций и зоны отдыха в торгово-развлекательных центров в Тайшете имеют свои особенности. Хорошим решением для меблировки станут перфорированные секции. Правильный выбор подобной мебели зависит от нескольких факторов: высокое качество, прочность, а также максимальная комфортабельность и удобство. Кроме того, важным аспектом является вместительность секции, за счет компактности и мобильности данные модели удачно вписываются практически в любое помещение. Рассмотрим их более подробно и выделим основные преимущества.
Перфорированные секции — это, как правило, сварная цельная конструкция, которая состоит из балки опор с квадратным или круглым сечением, а также высокопрочной перекладины. Именно на нее монтируются металлические сиденья с перфорацией по всей длине секции. Данные модели производятся из высококачественной стали. Это предельно надежный и прочный материал, который отличается высокими показателями износостойкости. Принимая во внимание специфику их использования, данное преимущество является одним из определяющих. Кроме того, эти модели очень устойчивы и выносливы — каждодневное использование никак не скажется на презентабельном внешнем виде. Длительная эксплуатация не изменит их положительных характеристик, они производятся в соответствии со всеми требованиям безопасности, гипоаллергенны, поэтому не вызовут никаких аллергических реакций.
Одной из важнейших составляющих для подобной мебели является вместительность. Данные модели спроектированы и рассчитаны на каждодневное пользование. Они очень удобны и комфортабельны, даже длительное сидение на такой мебели не принесет никакого дискомфорт, спинка стула изготовляется таким образом, что они могут достойно справляться даже с самыми серьезными нагрузками и воздействиями. Они обладают небольшим весом, а также очень мобильны и компактны, данные модели относительно легко могут разместиться практически в любом помещении. Кроме того, многоместная перфорированная секция обладает достаточно простым и легким уходом. Учитывая повседневное пользование данные модели требуют должного ухода. Как правило, для того, чтобы их привести в полный порядок достаточно салфетки из микрофибры. Пыль, а также другие загрязнения легко и просто удаляются при помощи обычной салфетки. Так что буквально за несколько минут можно их привести в полный порядок.
Одним из их преимуществ является современный и стильный внешний вид. Они искусно впишутся абсолютно в любой интерьер помещений. Презентабельный внешний вид органично подходит как для классического стиля, так и для других популярных направлений. Ровная, гладкая и приятная на ощупь поверхность перфорированных секций стульев является еще одним из преимуществ. Хорошие показатели устойчивости и высокая прочность станут гарантами большого эксплуатационного срока. Подобные модели — идеальная инвестиция в в меблировку аэропортов, а также вокзалов и других помещений, где может использоваться такая мебель.
Это очень универсальные модели, которые отличаются малогабаритностью, небольшим весом, а также очень прочны и многофункциональны. Они также производятся из стали, этот материал считается одним из самых долговечных, легко переносит различные физические и механические воздействия. Благодаря этому такие модели достойно справляются с каждодневной нагрузкой. Это роскошный вариант для мебельного оснащения вокзалов, аэропортов, а также различных муниципальных, государственных учреждений и торгово- развлекательных центров. Стильный внешний вид, многофункциональность, универсальность, а также высокое качество и максимальная долговечность обуславливают выбор в пользу данных моделей.
Компания ChiedoCover более 13 лет осуществляется производство и продажу мебели и текстиля. Мы занимаемся мебельным оснащением банкетных залов, сегмента HoReCa, а также офисных помещений и дома. На протяжении многих лет компания изготавливает высокопрочную мебель, которая обладает европейским внешним видом. Каталог продукции включает в себя мебель на любой кошелек. Большое цветовое разнообразие расширяет возможности, Вы точно найдете идеальный вариант меблировки, учитывая Ваши требования и пожелания.
Купить перфорированные секции в Тайшете можно на нашем официальном сайте. Сделать заказ очень просто: для этого потребуется зайти на наш сайт, в каталоге продукции определиться с выбором мебели. В самые короткие сроки наши профессиональные менеджеры перезвонят Вам и проконсультируют относительно сроков изготовления и доставки продукции. Компания ChiedoCover реализуют мебель по всей России, экологически чистое сырье гарантируют безопасность мебели. Такая мебель идеально подходит для каждодневного использования.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Тайшету осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Тайшету рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Тайшету осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Тайшету с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня