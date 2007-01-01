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          Товары по акции

          Секции стульев в Новотроицке оптом

          от 1 640 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новотроицку и Оренбургской области

          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная без подлокотников, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Секция стульев деревянная без подлокотников
          Настоящее фото товара Секция стульев деревянная с подлокотниками, произведённого компанией ChiedoCover
          5 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Секция стульев деревянная с подлокотниками
          Настоящее фото товара Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          3 570 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Секция из 3 стульев Азия - серебро, корона синяя
          Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм, произведённого компанией ChiedoCover
          8 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Тайм
          Настоящее фото товара Секция многоместная Тайм Аут , произведённого компанией ChiedoCover
          8 805 ₽
          Оптовая цена
          5
          Секция многоместная Тайм Аут
          Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант+, произведённого компанией ChiedoCover
          8 195 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная Эмигрант+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Эмигрант, произведённого компанией ChiedoCover
          7 625 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Секция многоместная Эмигрант
          Настоящее фото товара Секция многоместная Турне, произведённого компанией ChiedoCover
          7 155 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция многоместная Турне
          Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл+, произведённого компанией ChiedoCover
          7 385 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Секция многоместная Стайл+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Стайл, произведённого компанией ChiedoCover
          6 245 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Стайл
          Настоящее фото товара Секция многоместная Стилл+, произведённого компанией ChiedoCover
          9 950 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Секция многоместная Стилл+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Форум, произведённого компанией ChiedoCover
          7 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Секция многоместная Форум
          Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум+, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Секция многоместная Феррум+
          Настоящее фото товара Секция многоместная Феррум, произведённого компанией ChiedoCover
          9 255 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция многоместная Феррум
          Настоящее фото товара Секция многоместная Флайт 2П, произведённого компанией ChiedoCover
          17 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Секция многоместная Флайт 2П
          Настоящее фото товара Секция Театральная из 2х стульев, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Секция Театральная из 2х стульев
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          Когда стоит выбрать секции стульев?

          Успех и престиж компании во многом зависит от мебели. Для владельцев важно сделать все, чтобы удержать потенциальных клиентов или партнеров. От грамотного выбора зависит первое впечатление гостей. Стулья должны сочетать в себе высокое качество, прочность и эстетичный внешний вид.

          Стулья для заведений общепита, гостиниц и офисов подвергаются гораздо большей нагрузке, чем обычные стулья для дома. Поэтому они должны быть крепкими, устойчивыми и надежными. Самым оптимальным вариантом являются стулья на металлокаркасе. Кроме того, что металл – самый прочный материал, его блеск прекрасно вписывается в офисные помещения.

          Секции стульев на металлокаркасе – это идеальное решение для конференц-залов, залов ожиданий, медицинских центров или учебных заведений. Секции стульев изготовляются с расчетом на жесткие режимы эксплуатации. Они способны выдерживать большое нагрузки до 150 кг при высокой проходимости.

          Преимущества секции стульев:

          • Комфорт;
          • Стильный дизайн;
          • Высокое качество;
          • Надежное крепление;
          • Устойчивость положения;
          • Долговечность;
          • Выгодная стоимость.

          Где купить секции стульев в Новотроицке?

          ChiedoCover - это компания, которая производит и поставляет стулья, столы, текстиль и декор по Новотроицку, а также Оренбургской области. На нашем сайте вы найдете большой выбор мебели по привлекательным ценам.

          Мы изготавливаем мебель из особо прочных материалов и особой технологии производства, благодаря чему наши изделия славятся качеством, прочностью и долговечностью.Мы используем специальное порошковое покрытие, с помощью которого наши изделия на дольше сохраняют свой первозданный внешний вид.

          Преимущества сотрудничества с компанией ChiedoCover:

          • Большой опыт работы в сфере реализации товаров HoReCa.
          • Тщательная проверка мебели перед отгрузкой.
          • Доставка в любой район Новотроицка, а также по Оренбургской области.
          • Большой гарантийный срок.
          • Широкий выбор расцветок.
          • Цены ниже средних, так как мы сами являемся производителями.
          • Индивидуальный подход к каждому клиенту, а для оптовиков или постоянных клиентов специальные условия.

          Мы предлагаем широкий ассортимент моделей в городе Новотроицк по лучшим ценам!

          Почему секции стульев покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новотроицк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новотроицку ?

            Доставка товара по Новотроицку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новотроицку ?

            Стоимость доставки по Новотроицку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новотроицку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новотроицку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новотроицке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новотроицку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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