В ресторанах и кафе Череповца появилась новое модное направление в подаче блюд. Для того, чтобы эффектно и нестандартно преподнести заказанное блюдо используются деревянные доски. Существует определенный список продуктов, которые великолепно подходят именно для такой подачи: шашлык, сыры, стейки любых видов, суши, а также роллы и бургеры. В тоже время сервировочные доски хорошо подходят для подачи десертов.
На сегодняшний день в ресторанах и кафе стараются отойти от подачи блюда на привычной и повседневной посуде, на первый план выходят небанальные сервировочные деревянные доски. Основная цель такого подхода — удивить гостей и посетителей интересной подачей, привлечь внимание и создать положительную атмосферу приема пищи. Ключевой особенностью использования сервировочных досок является вместимость, подготовка сервировки и сама подача блюда. Здесь немаловажную роль играет само восприятие тех или иных блюд. По составу доски выполнены из качественного дерева, как правило, используются бук или дуб. Эти материалы экологичны, сверху не покрываются химическими средствами, поэтому такие доски абсолютно безопасны для использования. Некоторые модели сервировочных досок оборудованы специальным углублением для соусника, что идеально подходит для подачи шашлыка, стейков и бургеров. К примеру, именно для стейков необходимо выбирать доски, оборудованные небольшой выемкой по периметру круга. Именно туда будет стекать выделяющийся мясной сок от стейка. Круглая форма сервировочной доски больше подходит для фруктовых, сырных и овощных нарезок, а также для самых разных видов пицц.
Важно помнить, что толщина доски не должна быть очень маленькой, считается что она должна составлять минимум 15 мм. Также необходимо отметить, что чем больше толщина доски, тем она более прочная, выносливая и износостойкая. По итогу это отражается на длительности срока службы.
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Стоимость доставки по Череповцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
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Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Череповцу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Череповцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
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