+7 922 906 67 77
Корзина
Мебель и текстиль
с доставкой по России и СНГ
Покупателям Компания
Стулья
Расположение
Материал
Название
Вид
Прочее
Новинки
Популярное
Столы
Расположение
Форма
Вид
Прочее
Материал
Новинки
Популярное
Подстолья
Материал
Новинки
Популярное
Столешницы
Материалы
Новинки
Популярное
Банкетный текстиль
Чехлы для стульев
Подушки для сидения
Текстиль для столов
Прочее
Новинки
Популярное
Диваны
Вид диванов
Стиль диванов
Расположение
Новинки
Популярное
Кресла
Вид
Стиль
Пуфы
    Полукресла
      Подставки для ног
        Новинки
        Популярное
        Лофт
        Мебель Лофт
        Освещение в стиле лофт
        Новинки
        Популярное
        Ткани
        Вид
        Новинки
        Популярное
        Мебель для хранения
        Стеллажи и этажерки
        Комоды и буфеты
        Прихожие и обувницы
        Шкафы
        Новинки
        Популярное
        Посуда
        Сервировка стола
        Столовые приборы
          Новинки
          Популярное
          Освещение
          Тип
          Аксессуары
          Стиль
          Новинки
          Популярное
          Оборудование
          Для кейтеринга
          Для кафе и ресторанов
          Для отелей
          Акустическая мебель
          Для салонов красоты
          Для благоустройства
          Для медучреждений
          Оборудование для детей
          Новинки
          Популярное
          Для интерьера
          Стеновые панели
          Вешалки
          Ширмы и перегородки
          Декор
          Ковровые покрытия
          Новинки
          Популярное
          Для гостиниц
          Мебель
          Для ванных комнат
          Гостиничный текстиль
          Постельное белье
          Электроника
          Хранение и уход
            Новинки
            Популярное
            Подборки товаров
            По цвету
            По стилю
            По событиям
            Другие
            По расположению
            По моделям
            По профессиям
            По стране производителя
            Для улицы
            Товары по акции

            Сервировочные доски в Рубцовске оптом

            от 900 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Рубцовску и Алтайскому краю

            Настоящее фото товара Доска разделочная с каналом для сока, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            1 500 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Доска разделочная с каналом для сока
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 01, произведённого компанией ChiedoCover
            1 200 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Сервировочная доска 01
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 02, произведённого компанией ChiedoCover
            1 200 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Сервировочная доска 02
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 03, произведённого компанией ChiedoCover
            900 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сервировочная доска 03
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 04 малая с углублением , произведённого компанией ChiedoCover
            1 800 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сервировочная доска 04 малая с углублением
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 05 малая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            2 050 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Сервировочная доска 05 малая с соусником
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 06 малая, произведённого компанией ChiedoCover
            1 600 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Сервировочная доска 06 малая
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 07, произведённого компанией ChiedoCover
            3 090 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Сервировочная доска 07
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 08 малая прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            950 ₽
            Оптовая цена
            5
            Сервировочная доска 08 малая прямоугольная
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 09 узкая с ручкой, произведённого компанией ChiedoCover
            1 700 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Сервировочная доска 09 узкая с ручкой
            Настоящее фото товара Доска разделочная классическая с каналом для сока, произведённого компанией ChiedoCover
            2 100 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Доска разделочная классическая с каналом для сока
            Настоящее фото товара Доска разделочная большая с соусником, произведённого компанией ChiedoCover
            2 050 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Доска разделочная большая с соусником
            Настоящее фото товара Доска разделочная круглая, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            1 700 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Доска разделочная круглая
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов, произведённого компанией ChiedoCover
            950 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Сервировочная доска 10 для подачи сыров и десертов
            Настоящее фото товара Доска разделочная, классическая, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
            1 500 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Доска разделочная, классическая, прямоугольная
            Настоящее фото товара Сервировочная доска 11 , произведённого компанией ChiedoCover
            1 700 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Сервировочная доска 11
            Смотреть все

            Сервировочные доски — оригинальная подача эксклюзивных ресторанных блюд

            В ресторанах и кафе Рубцовска появилась новое модное направление в подаче блюд. Для того, чтобы эффектно и нестандартно преподнести заказанное блюдо используются деревянные доски. Существует определенный список продуктов, которые великолепно подходят именно для такой подачи: шашлык, сыры, стейки любых видов, суши, а также роллы и бургеры. В тоже время сервировочные доски хорошо подходят для подачи десертов.

            На сегодняшний день в ресторанах и кафе стараются отойти от подачи блюда на привычной и повседневной посуде, на первый план выходят небанальные сервировочные деревянные доски. Основная цель такого подхода — удивить гостей и посетителей интересной подачей, привлечь внимание и создать положительную атмосферу приема пищи. Ключевой особенностью использования сервировочных досок является вместимость, подготовка сервировки и сама подача блюда. Здесь немаловажную роль играет само восприятие тех или иных блюд. По составу доски выполнены из качественного дерева, как правило, используются бук или дуб. Эти материалы экологичны, сверху не покрываются химическими средствами, поэтому такие доски абсолютно безопасны для использования. Некоторые модели сервировочных досок оборудованы специальным углублением для соусника, что идеально подходит для подачи шашлыка, стейков и бургеров. К примеру, именно для стейков необходимо выбирать доски, оборудованные небольшой выемкой по периметру круга. Именно туда будет стекать выделяющийся мясной сок от стейка. Круглая форма сервировочной доски больше подходит для фруктовых, сырных и овощных нарезок, а также для самых разных видов пицц.

            Важно помнить, что толщина доски не должна быть очень маленькой, считается что она должна составлять минимум 15 мм. Также необходимо отметить, что чем больше толщина доски, тем она более прочная, выносливая и износостойкая. По итогу это отражается на длительности срока службы.

            Где купить сервировочные доски из дерева в Рубцовске и в Алтайском крае?

            Наша компания осуществляет доставку продукции по всей России, мы в самые кротчайшие сроки произведем расчет, отправим заказ в производство и осуществим доставку товара до выбранного места назначения. Для нас важна не только скорость сервисного обслуживания, но и высокое качество. Гарантом качества нашего производства выступают профессиональные сотрудники и новейшее оборудование материально-технической базы.

            Купить сервировочные доски в Рубцовске можно на нашем сайте. Выбрали заказ, цвет и размер? Тогда Вам необходимо связаться с нашим менеджером для уточнения всех данных по заказу, оплате и сроках поставки Вашего товара.

            Почему сервировочные доски покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Рубцовск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

            Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Рубцовску ?

              Доставка товара по Рубцовску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Рубцовску ?

              Стоимость доставки по Рубцовску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Рубцовску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Рубцовску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Рубцовске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Рубцовску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

            Есть другие вопросы?

            Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
            с политикой конфиденциальности

            Отзывы о продукции ChiedoCover

            Все отзывы

            Нас рекомендуют