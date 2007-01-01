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Любое дополнительное оборудование является неотъемлемой частью для мебельного оснащения ресторанов, кафе, баров, а также отелей и гостиниц. Для того, чтобы упростить работу обслуживающего персонала, эффектно подать блюдо и произвести неизгладимое впечатление на Ваших посетителей необходимо выбрать качественные сервировочные столы в Краснокамске. Данный элемент мебели считается одним из самых основных в подаче блюд. Для того, чтобы мебель прослужила долго важно подобрать хорошие материалы изготовления и продумать дизайн, который органично будет смотреться именно в Вашем заведении.
Самым распространенным и многофункциональным являются сервировочные столы на колесах. Это компактные и очень мобильные изделия отлично будут смотреться в любом заведении и справятся со всеми своими функциями. Данные изделия могут производится из нескольких материалов. Металлический корпус способствует долговечности, устойчивости, а также износостойкости и рассчитан на повседневное пользование. Они очень практичны, легко переносят любое пролитие жидкости, остатков пищи, стальной корпус выдерживает высокие температуры, поэтому на них можно ставить и вторые, горячие блюда.
Еще одним вариантом для ресторанов, кафе, а также гостиниц и отелей являются складные сервировочные столы. Это предельно удобные и легкие изделия, не занимающее много места и имеющие большой эксплуатационный срок. Классическим вариантом изготовления считаются черные сервировочные столы. Такой цвет удачно впишется в мебельное оснащение любого места общественного питания и других заведений сегмента HoReCa. В настоящее время на нашем сайте есть большой выбор моделей, так что Вы без труда найдете самый лучший вариант.
В тоже время, хорошим решением могут стать круглые сервировочные столы. Такая форма обеспечивает более эффектную подачу, это может стать отличительной особенностью именно Вашего заведения. Отличная сборка, высокое качество материалов и практичность — одни из преимуществ таких моделей.
Итак, хорошие сервировочные столы — надежный элемент мебели в любом месте общественного питания и гостиницы. Общее впечатление о заведении формируется посредством мелочей, учитывая уже существующий интерьер, необходимо выбрать цвет изделия, а также дизайн и другие технические особенности.
ChiedoCover — ведущая компания по производству и продаже мебели и текстиля. Наша продукция имеет ряд преимуществ: великолепное качество сборки, отличные эксплуатационные характеристики, многофункциональность, а также стильный и европейский дизайн. Мы тщательно следим за нашим оборудованием: в настоящее время мы произвели полную модернизацию и оптимизацию. Инновационное и уникальное оборудование обеспечивает высокое качество и долговечность. Наш отдел качества — это команда опытных и профессиональных сотрудников. Это позволяет отслеживать каждую деталь в цепочке сборки мебели.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Краснокамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Краснокамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Краснокамску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Краснокамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня