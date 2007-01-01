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          Товары по акции

          Сервировочные столы в Междуреченске оптом

          от 2 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Междуреченску и Кемеровской области

          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, произведённого компанией ChiedoCover
          7 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Малазия
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Корк эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          7 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик сервировочный складной Корк эспрессо
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Дайк, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный Дайк
          Настоящее фото товара Столик сервировочный складной Таволино, орех, произведённого компанией ChiedoCover
          8 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный складной Таволино, орех
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Малазия, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          9 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Столик сервировочный Малазия, дерево
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Брафф, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Столик сервировочный Брафф
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Туам, произведённого компанией ChiedoCover
          10 490 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Столик сервировочный Туам
          Настоящее фото товара Столик сервировочный Лебедь, произведённого компанией ChiedoCover
          10 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Столик сервировочный Лебедь
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Лугиз, произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочный столик Лугиз
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Джовло, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Джовло
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Сокотра, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочный столик Сокотра
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Тарим, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сервировочный столик Тарим
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Лакаби, произведённого компанией ChiedoCover
          6 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочный столик Лакаби
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Шамхан, произведённого компанией ChiedoCover
          6 890 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сервировочный столик Шамхан
          Настоящее фото товара Сервировочный столик Siesta, произведённого компанией ChiedoCover
          13 500 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сервировочный столик Siesta
          Настоящее фото товара Стол С-46, произведённого компанией ChiedoCover
          10 390 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол С-46
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          Сервировочные столы — универсальная мебель для сегмента HoReCa

          Любое дополнительное оборудование является неотъемлемой частью для мебельного оснащения ресторанов, кафе, баров, а также отелей и гостиниц. Для того, чтобы упростить работу обслуживающего персонала, эффектно подать блюдо и произвести неизгладимое впечатление на Ваших посетителей необходимо выбрать качественные сервировочные столы в Междуреченске. Данный элемент мебели считается одним из самых основных в подаче блюд. Для того, чтобы мебель прослужила долго важно подобрать хорошие материалы изготовления и продумать дизайн, который органично будет смотреться именно в Вашем заведении.

          Сервировочные столы на колесах

          Самым распространенным и многофункциональным являются сервировочные столы на колесах. Это компактные и очень мобильные изделия отлично будут смотреться в любом заведении и справятся со всеми своими функциями. Данные изделия могут производится из нескольких материалов. Металлический корпус способствует долговечности, устойчивости, а также износостойкости и рассчитан на повседневное пользование. Они очень практичны, легко переносят любое пролитие жидкости, остатков пищи, стальной корпус выдерживает высокие температуры, поэтому на них можно ставить и вторые, горячие блюда.

          Складные сервировочные столы

          Еще одним вариантом для ресторанов, кафе, а также гостиниц и отелей являются складные сервировочные столы. Это предельно удобные и легкие изделия, не занимающее много места и имеющие большой эксплуатационный срок. Классическим вариантом изготовления считаются черные сервировочные столы. Такой цвет удачно впишется в мебельное оснащение любого места общественного питания и других заведений сегмента HoReCa. В настоящее время на нашем сайте есть большой выбор моделей, так что Вы без труда найдете самый лучший вариант.

          Круглые сервировочные столы

          В тоже время, хорошим решением могут стать круглые сервировочные столы. Такая форма обеспечивает более эффектную подачу, это может стать отличительной особенностью именно Вашего заведения. Отличная сборка, высокое качество материалов и практичность — одни из преимуществ таких моделей.

          Итак, хорошие сервировочные столы — надежный элемент мебели в любом месте общественного питания и гостиницы. Общее впечатление о заведении формируется посредством мелочей, учитывая уже существующий интерьер, необходимо выбрать цвет изделия, а также дизайн и другие технические особенности.

          Где купить сервировочные столы в Междуреченске?

          ChiedoCover — ведущая компания по производству и продаже мебели и текстиля. Наша продукция имеет ряд преимуществ: великолепное качество сборки, отличные эксплуатационные характеристики, многофункциональность, а также стильный и европейский дизайн. Мы тщательно следим за нашим оборудованием: в настоящее время мы произвели полную модернизацию и оптимизацию. Инновационное и уникальное оборудование обеспечивает высокое качество и долговечность. Наш отдел качества — это команда опытных и профессиональных сотрудников. Это позволяет отслеживать каждую деталь в цепочке сборки мебели.

          Купить сервировочные столы в Междуреченске можно на нашем официальном сайте. Оставьте заявку на обратный звонок или свяжитесь с нашими менеджерами для уточнения всех деталей заказа: технических характеристик, наличии или сроках изготовлении. Мы уверены в том, что наша мебель станет неотъемлемой частью Вашего интерьера.

          Почему сервировочные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Междуреченск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Междуреченску ?

            Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Междуреченску ?

            Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Междуреченску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Междуреченске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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