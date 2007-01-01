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            Товары по акции

            Сервировочные тележки в Междуреченске оптом

            от 4 590 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Междуреченску и Кемеровской области

            Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
            24 450 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Тележка-стойка Рум 6, для рум-сервиса
            Настоящее фото товара Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            35 890 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Тележка-стойка Рум 7, для рум-сервиса
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Миритаун, произведённого компанией ChiedoCover
            4 590 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Сервировочный столик Миритаун
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Канкан, произведённого компанией ChiedoCover
            4 990 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Сервировочный столик Канкан
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Лунсар, произведённого компанией ChiedoCover
            6 090 ₽
            Оптовая цена
            5
            Сервировочный столик Лунсар
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Марампа, произведённого компанией ChiedoCover
            6 090 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сервировочный столик Марампа
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Колер, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Сервировочный столик Колер
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Кембон, произведённого компанией ChiedoCover
            6 190 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Сервировочный столик Кембон
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Дзен, произведённого компанией ChiedoCover
            6 390 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Сервировочный столик Дзен
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Дзен хром, произведённого компанией ChiedoCover
            6 390 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сервировочный столик Дзен хром
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Джум, произведённого компанией ChiedoCover
            6 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Сервировочный столик Джум
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Матабан, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Сервировочный столик Матабан
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Джовло, произведённого компанией ChiedoCover
            6 690 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Сервировочный столик Джовло
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Сокотра, произведённого компанией ChiedoCover
            6 790 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Сервировочный столик Сокотра
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Тарим, произведённого компанией ChiedoCover
            12 990 ₽
            Оптовая цена
            5
            Сервировочный столик Тарим
            Настоящее фото товара Сервировочный столик Лакаби, произведённого компанией ChiedoCover
            6 790 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Сервировочный столик Лакаби
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            Сервировочные тележки — неотъемлемый атрибут любой гостиницы

            Репутация не только гостиницы, но и любого другого заведения Междуреченска в сфере HoReCa зависит от нескольких составляющих. Помимо качества предлагаемой кухонных блюд, а также интерьера помещения и стиля гостиницы важно уделять повышенное внимание сервису обслуживания. Нам всем известны ситуации, когда устраивает вроде бы все: кухня, цена, интерьер, но стоит нам отметить какие-то недостатки в обслуживании и все — для нас это заведение закрыто на долгое время, а может быть и навсегда. Чтобы этого не допустить, необходимо тщательно относится к сервисному обслуживанию посетителей и постояльцев гостиниц.

            Преимущества сервировочных тележек

            Сервировочные тележки — это значительный элемент, позволяющий существенно повысить скорость обслуживания посетителей в номерах гостиниц. Спектр функциональных действий сервировочных тележек очень большой. Помимо гостиниц они отлично себя зарекомендовали в ресторанах и кафе. Приведем несколько преимуществ таких тележек: компактность (серьезное достоинство при обслуживании посетителей, когда полная посадка зала, официанты легко смогут маневрировать среди столиков и быстро доставлять заказ гостям), вместительность (сервировочные тележки позволяют за один раз разместить на столе и подвести к столику весь заказ и, в тоже время, также быстро собрать всю грязную посуду назад и подготовить столик к новым гостям). Статусность (в дорогих и роскошных ресторанах и кафе премиум класса официанты развозят еду на сервировочных тележках,а не разносят на подносах. Тем самым подчеркивается класс ресторана и добавляется солидность в обслуживании клиентов). Кроме того, такие тележки можно использовать как небольшой элемент шоу: на сервировочном столе располагается блюдо и официант, например, может поджечь алкоголь при подаче коктейлей или повар, который продемонстрирует свое фирменное блюдо или десерт.

            Сервировочные тележки облегчают обслуживание на кейтеринговых мероприятиях, где иногда путь от столика до места приготовления и сервировки еды достигает нескольких метров. В таком случае такие тележки станут хорошим помощником при подаче на стол и сократят время ожидания заказа.

            Где купить сервировочные тележки в Междуреченске в гостиницу и ресторан?

            Наша компания имеет большой опыт сотрудничества с владельцами гостиниц и ресторанов. Мы обновили интерьер многих заведений, получили при этом самые положительные отзывы. Собственное производство помогает нам выполнять индивидуальные заказы клиентов, с учетом всех пожеланий и деталей.

            Купить сервировочные тележки в Междуреченске можно на сайте нашей компании. У нас работают только самые профессиональные менеджеры. Мы постоянно развиваемся и стремимся улучшить сервис обслуживания наших клиентов. Если Вы заинтересовались какой-то продукцией нашей компании, то менеджеры ответят на все возникшие вопросы, относительно выбранного Вами товара.

            Почему сервировочные тележки покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Междуреченск и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Междуреченску ?

              Доставка товара по Междуреченску осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Междуреченску ?

              Стоимость доставки по Междуреченску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Междуреченску осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Междуреченску телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Междуреченске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Междуреченску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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