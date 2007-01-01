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Репутация не только гостиницы, но и любого другого заведения Зеленодольска в сфере HoReCa зависит от нескольких составляющих. Помимо качества предлагаемой кухонных блюд, а также интерьера помещения и стиля гостиницы важно уделять повышенное внимание сервису обслуживания. Нам всем известны ситуации, когда устраивает вроде бы все: кухня, цена, интерьер, но стоит нам отметить какие-то недостатки в обслуживании и все — для нас это заведение закрыто на долгое время, а может быть и навсегда. Чтобы этого не допустить, необходимо тщательно относится к сервисному обслуживанию посетителей и постояльцев гостиниц.
Сервировочные тележки — это значительный элемент, позволяющий существенно повысить скорость обслуживания посетителей в номерах гостиниц. Спектр функциональных действий сервировочных тележек очень большой. Помимо гостиниц они отлично себя зарекомендовали в ресторанах и кафе. Приведем несколько преимуществ таких тележек: компактность (серьезное достоинство при обслуживании посетителей, когда полная посадка зала, официанты легко смогут маневрировать среди столиков и быстро доставлять заказ гостям), вместительность (сервировочные тележки позволяют за один раз разместить на столе и подвести к столику весь заказ и, в тоже время, также быстро собрать всю грязную посуду назад и подготовить столик к новым гостям). Статусность (в дорогих и роскошных ресторанах и кафе премиум класса официанты развозят еду на сервировочных тележках,а не разносят на подносах. Тем самым подчеркивается класс ресторана и добавляется солидность в обслуживании клиентов). Кроме того, такие тележки можно использовать как небольшой элемент шоу: на сервировочном столе располагается блюдо и официант, например, может поджечь алкоголь при подаче коктейлей или повар, который продемонстрирует свое фирменное блюдо или десерт.
Сервировочные тележки облегчают обслуживание на кейтеринговых мероприятиях, где иногда путь от столика до места приготовления и сервировки еды достигает нескольких метров. В таком случае такие тележки станут хорошим помощником при подаче на стол и сократят время ожидания заказа.
Наша компания имеет большой опыт сотрудничества с владельцами гостиниц и ресторанов. Мы обновили интерьер многих заведений, получили при этом самые положительные отзывы. Собственное производство помогает нам выполнять индивидуальные заказы клиентов, с учетом всех пожеланий и деталей.
Купить сервировочные тележки в Зеленодольске можно на сайте нашей компании. У нас работают только самые профессиональные менеджеры. Мы постоянно развиваемся и стремимся улучшить сервис обслуживания наших клиентов. Если Вы заинтересовались какой-то продукцией нашей компании, то менеджеры ответят на все возникшие вопросы, относительно выбранного Вами товара.
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Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
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Доставка товара по Зеленодольску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Зеленодольску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Зеленодольску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Зеленодольску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня