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          Товары по акции

          Сейфы для гостиниц в Грозном оптом

          от 2 790 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Грозному и Чеченской Республике

          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-140 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko T-140 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-170 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          2 930 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-170 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-200 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 670 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-200 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-230 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сейф Aiko T-230 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-250 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 150 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Сейф Aiko T-250 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko T-280 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф Aiko T-280 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-23 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          7 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko Hotel SH-23 EL
          Настоящее фото товара Сейф BTV New-17, произведённого компанией ChiedoCover
          8 250 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф BTV New-17
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-28 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          8 950 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Aiko Hotel SH-28 EL
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-20 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          8 950 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сейф Aiko Hotel SH-20 EL
          Настоящее фото товара Сейф BTV New-25, произведённого компанией ChiedoCover
          9 450 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сейф BTV New-25
          Настоящее фото товара Сейф Aiko Hotel SH-30 EL, произведённого компанией ChiedoCover
          11 850 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Сейф Aiko Hotel SH-30 EL
          Настоящее фото товара Сейф BTV New-30, произведённого компанией ChiedoCover
          11 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сейф BTV New-30
          Настоящее фото товара Сейф Technomax Hotel TSW/1HN, произведённого компанией ChiedoCover
          13 150 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сейф Technomax Hotel TSW/1HN
          Настоящее фото товара Сейф Technomax Hotel TSM/4H, произведённого компанией ChiedoCover
          14 350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Сейф Technomax Hotel TSM/4H
          Настоящее фото товара Сейф Technomax Hotel TSW/4HN Laptop, произведённого компанией ChiedoCover
          15 650 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сейф Technomax Hotel TSW/4HN Laptop
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          Сейфы для гостиниц — гарантия сохранности личных вещей постояльцев

          В гостинице или отеле вопрос сохранности личных вещей постояльцев и гостей заведений является одним из самых важных, поскольку клиенты должны быть уверены, что при выходе из гостиничного номера все личные вещи останутся в целостности и сохранности. Сейфы — это гарант защиты и безопасности личного имущества постояльцев.

          Как отмечают администраторы гостиниц и отелей, раньше сейфы, которые закрывались на ключ не пользовались большой популярностью у администраторов, поскольку клиенты зачастую забывали их или теряли, при этом персонал не всегда быстро мог помочь. Это приносило свои неудобства. На сегодняшний день на смену таким сейфам пришли сейфы с электронными замками. Также пользуются спросом кодовые сейфы и те, которые открываются пластиковой карточкой клиента, она же работает на вход в номер. Многие сейфы, которыми оборудованы гостиничные номера имеют стандартную функцию: после 3 несовпадений кода и неудачных попыток происходит блокировка замка, что требует вызов консьержа или администратора. Чаще всего, в комплекте к современным замкам идут мастер — ключи, которые позволяют решить эти проблемы.

          Корпус сейфов для гостиниц изготавливается из стали, толщина листа — 1,2 мм, а толщина лицевой панели — 2,88 м. С учетом разработки сейфа, конструкция позволяет монтировать анкерное крепление к полу или стене. При ежедневном использовании постояльцами сейфов следует учесть износостойкость. Поверхность сейфов покрывается порошковым типом, это позволяет увеличить срок их использования. Цветовым хитом продаж сейфов для гостиниц является серый и черный, такие модели наиболее удачно и органично впишутся в интерьер гостиничного номера.

          Где купить сейф в Грозном и в Чеченской Республике?

          Компания ChiedoCover стремительно развивается с 2007 года, мы специализируемся на изготовлении банкетной мебели и текстиля. Вы можете выбрать сами материал изготовления, подготовить дизайн, форму и вид товара. Мы примем Ваш заказ и отправим его в производство. Для нас важны мелочи, мы тщательно отслеживаем каждый этап производства и сборку продукции. Опытные маркетологи собирают информацию относительно потребительского спроса, на основании которых мы корректируем те или иные детали в готовой продукции.

          Купить сейфы в номер гостиницы в Грозном Вы можете перейдя по ссылке на наш сайт. Мы предоставляем гарантийный срок, гибкую систему оплаты, а также всегда в наличии скидки и сезонные акции. Если Вы не нашли ту модель, которую Вы бы хотели видеть у себя в ресторане или гостинице, то свяжитесь с нашими менеджерами. Многолетний опыт позволит им решить Вашу проблему и подобрать самый достойный и лучший товар.

          Почему сейфы для гостиниц покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Грозный и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Грозному ?

            Доставка товара по Грозному осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Грозному ?

            Стоимость доставки по Грозному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Грозному осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Грозному телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Грозном при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Грозному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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