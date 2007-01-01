В гостинице или отеле вопрос сохранности личных вещей постояльцев и гостей заведений является одним из самых важных, поскольку клиенты должны быть уверены, что при выходе из гостиничного номера все личные вещи останутся в целостности и сохранности. Сейфы — это гарант защиты и безопасности личного имущества постояльцев.
Как отмечают администраторы гостиниц и отелей, раньше сейфы, которые закрывались на ключ не пользовались большой популярностью у администраторов, поскольку клиенты зачастую забывали их или теряли, при этом персонал не всегда быстро мог помочь. Это приносило свои неудобства. На сегодняшний день на смену таким сейфам пришли сейфы с электронными замками. Также пользуются спросом кодовые сейфы и те, которые открываются пластиковой карточкой клиента, она же работает на вход в номер. Многие сейфы, которыми оборудованы гостиничные номера имеют стандартную функцию: после 3 несовпадений кода и неудачных попыток происходит блокировка замка, что требует вызов консьержа или администратора. Чаще всего, в комплекте к современным замкам идут мастер — ключи, которые позволяют решить эти проблемы.
Корпус сейфов для гостиниц изготавливается из стали, толщина листа — 1,2 мм, а толщина лицевой панели — 2,88 м. С учетом разработки сейфа, конструкция позволяет монтировать анкерное крепление к полу или стене. При ежедневном использовании постояльцами сейфов следует учесть износостойкость. Поверхность сейфов покрывается порошковым типом, это позволяет увеличить срок их использования. Цветовым хитом продаж сейфов для гостиниц является серый и черный, такие модели наиболее удачно и органично впишутся в интерьер гостиничного номера.
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Доставка текстиля по Кузнецку осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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