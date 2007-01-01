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            Шатры в Туле оптом

            от 36 000 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Туле и Тульской области

            Настоящее фото товара Шатер Классический, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            360 000 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Шатер Классический
            Настоящее фото товара Шатер Пагода, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            63 000 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Шатер Пагода
            Настоящее фото товара Шатер Мобильный, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            36 000 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Шатер Мобильный
            Настоящее фото товара Шатер Арочный, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            95 000 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Шатер Арочный
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            Шатры — превосходное решение для организации свадьбы или банкета

            Летнее время года — сезон для выездных праздничных мероприятий на природе, а также открытом воздухе или базе отдыха. В стремлении удовлетворить потребности клиентов в Туле, владельцы кафе или ресторанов используют различные шаги к привлечению внимания посетителей. Шатры — беспроигрышный вариант для организации свадьбы или банкетных мероприятий.

            Какие существуют особенности шатров?

            Шатер — это временная конструкция, которая создается из различных материалов, это один из вариантов палатки, отличаясь большим размером, видом и формой. Важной особенностью шатра является крыша в форме купола. Примечательно, что в Средней Азии до сих пор кочевники в качестве жилья используют эти конструкции.

            Достоинства и принцип установки шатров для банкетов

            Компактность и мобильность — основные преимущества шатров. Для того, чтобы организовать праздничное мероприятие на природе или открытом воздухе необходимо принимать во внимание время, которое потребуется для монтажа конструкций. Шатры устанавливаются на любой поверхности земли, без помощи спецтехники, а также не требуют наличие каких-то специальных фундаментов и могут монтироваться и демонтироваться неограниченное количество раз. Стены конструкций и тент производятся из материала ПВХ, который обладает низкими воспламеняющими характеристиками. Это важный фактор, если учитывая предъявляемые требования пожаробезопасности к подобного рода сооружениям. Приоритетным достоинством шатров является защита от любых погодных условий, в частности от попадания прямых солнечных лучей или дождя.

            Ультрасовременные шатры очень удобны при установке и разборке конструкций. Таким образом, они стали удачным вариантом временных конструкций, которые с успехом применяются в проведении банкетов, свадеб, каких-то выездных встреч, а также семинаров и брифингов.

            Где купить шатры для банкета в Тульской области?

            ChiedoCover – завод по производству различной мебели и текстиля в сфере HoReCa. Для достижения надежности и длительного срока эксплуатации выпускаемой продукции мы используем тройной этап контроля качества.

            Купить шатры для свадьбы в Туле можно на нашем сайте. В случае, если у Вас есть интересное решение, но вы не знаете необходимую сумму для реализации Вашего бизнес-плана, то связавшись с нашими менеджерами из отдела продаж Вы получите полную информацию о стоимости, а также способах оплаты и вариантов транспортировки желаемого заказа.

            Почему шатры покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Тулу и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Туле ?

              Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Туле ?

              Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Туле телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Туле при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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