Летнее время года — сезон для выездных праздничных мероприятий на природе, а также открытом воздухе или базе отдыха. В стремлении удовлетворить потребности клиентов в Туле, владельцы кафе или ресторанов используют различные шаги к привлечению внимания посетителей. Шатры — беспроигрышный вариант для организации свадьбы или банкетных мероприятий.
Шатер — это временная конструкция, которая создается из различных материалов, это один из вариантов палатки, отличаясь большим размером, видом и формой. Важной особенностью шатра является крыша в форме купола. Примечательно, что в Средней Азии до сих пор кочевники в качестве жилья используют эти конструкции.
Достоинства и принцип установки шатров для банкетов
Компактность и мобильность — основные преимущества шатров. Для того, чтобы организовать праздничное мероприятие на природе или открытом воздухе необходимо принимать во внимание время, которое потребуется для монтажа конструкций. Шатры устанавливаются на любой поверхности земли, без помощи спецтехники, а также не требуют наличие каких-то специальных фундаментов и могут монтироваться и демонтироваться неограниченное количество раз. Стены конструкций и тент производятся из материала ПВХ, который обладает низкими воспламеняющими характеристиками. Это важный фактор, если учитывая предъявляемые требования пожаробезопасности к подобного рода сооружениям. Приоритетным достоинством шатров является защита от любых погодных условий, в частности от попадания прямых солнечных лучей или дождя.
Ультрасовременные шатры очень удобны при установке и разборке конструкций. Таким образом, они стали удачным вариантом временных конструкций, которые с успехом применяются в проведении банкетов, свадеб, каких-то выездных встреч, а также семинаров и брифингов.
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Доставка товара по Туле осуществляется транспортными компаниями.
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Стоимость доставки по Туле рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Туле осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
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Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Туле с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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