Шезлонг является незаменимым атрибутом отдыха для пляжа, зоны около бассейна, на лоне природы. Сегодня уже трудно представить себе качественный отдых нас свежем воздухе без шезлонга. Поэтому каждый владелец отеля или гостиницы, при наличии пляжа или бассейна должен позаботиться о комфортном отдыхе своих гостей, выбирая качественные кресла.
Шезлонг в переводе с французского означает «длинный стул» и предназначается для принятия максимально удобного положения. При выборе шезлонга необходимо опираться на следующие критерии:
Любая мебель может стать настоящим украшением и дополнением к интерьеру отеля. Сегодня на рынке представлен большой выбор шезлонгов, что позволяет подобрать такую модель, которая гармонично впишется в стилевое решение зоны отдыха.
От материала зависит качество и стоимость изделия. Самые популярные – пластиковые, деревянные и металлические. Заведения более высокого уровня выбирают мебель из ротанга, либо комбинированные модели.
Пластиковые изделия считаются самым бюджетным вариантом. Также к преимуществам пластмассовых лежаков относится практичность – их легко можно разместить у воды. Пластмасса не боится влаги и легко чистится от грязи. К пластиковым шезлонгам часто прилагаются чехлы, матрасы либо подушки.
Деревянные шезлонги более презентабельного вида, приятны на ощупь, отличаются долгим сроком службы. Благодаря специальной обработке и водоотталкивающей пропитке, лежаки можно расположить у воды без ущерба свойств древесины.
Металл – самый практичный материал. Изделия характеризуются высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Чаще всего из металла изготавливают каркас шезлонга.
Изделия из ротанга устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги и другим механическим повреждениям. Презентабельный внешний вид – главный плюс ротанга. Такие модели, несомненно, украсят любую зону отдыха!
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Искитиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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