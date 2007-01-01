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          Товары по акции

          Шезлонги в Невьянске оптом

          от 1 990 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Невьянску и Свердловской области

          Настоящее фото товара Шезлонг Грация темный, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шезлонг Грация темный
          Настоящее фото товара Шезлонг Грация светлый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Грация светлый
          Настоящее фото товара Шезлонг Элегия, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Элегия
          Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Комфорт, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Матрас для шезлонга Комфорт
          Настоящее фото товара Матрас для шезлонга Бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
          1 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Матрас для шезлонга Бордовый
          Настоящее фото товара Шезлонг Nardi Eden forest green, произведённого компанией ChiedoCover
          7 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шезлонг Nardi Eden forest green
          Настоящее фото товара Шезлонг Kvimol, произведённого компанией ChiedoCover
          11 900 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг Kvimol
          Настоящее фото товара Шезлонг Daytona, произведённого компанией ChiedoCover
          15 590 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шезлонг Daytona
          Настоящее фото товара Шезлонг складной Miami, произведённого компанией ChiedoCover
          5 292 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шезлонг складной Miami
          Настоящее фото товара Шезлонг Nardi Tropico White, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Nardi Tropico White
          Настоящее фото товара Деревянный лежак для пляжа Пелагея, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Деревянный лежак для пляжа Пелагея
          Настоящее фото товара Шезлонг складной деревянный Рандос, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шезлонг складной деревянный Рандос
          Настоящее фото товара Пластиковый шезлонг Бриз Аква, произведённого компанией ChiedoCover
          2 680 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Пластиковый шезлонг Бриз Аква
          Настоящее фото товара Шезлонг Jaipur, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шезлонг Jaipur
          Настоящее фото товара Шезлонг Atlantic, произведённого компанией ChiedoCover
          13 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шезлонг Atlantic
          Настоящее фото товара Шезлонг Pacific, произведённого компанией ChiedoCover
          14 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шезлонг Pacific
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          Шезлонг является незаменимым атрибутом отдыха для пляжа, зоны около бассейна, на лоне природы. Сегодня уже трудно представить себе качественный отдых нас свежем воздухе без шезлонга. Поэтому каждый владелец отеля или гостиницы, при наличии пляжа или бассейна должен позаботиться о комфортном отдыхе своих гостей, выбирая качественные кресла.

          Шезлонг в переводе с французского означает «длинный стул» и предназначается для принятия максимально удобного положения. При выборе шезлонга необходимо опираться на следующие критерии:

          • Комфортабельность;
          • Функциональность;
          • Практичность;
          • Внешний вид.

          Любая мебель может стать настоящим украшением и дополнением к интерьеру отеля. Сегодня на рынке представлен большой выбор шезлонгов, что позволяет подобрать такую модель, которая гармонично впишется в стилевое решение зоны отдыха.

          Какие материалы используются при изготовлении шезлонга?

          От материала зависит качество и стоимость изделия. Самые популярные – пластиковые, деревянные и металлические. Заведения более высокого уровня выбирают мебель из ротанга, либо комбинированные модели.

          Пластиковые изделия считаются самым бюджетным вариантом. Также к преимуществам пластмассовых лежаков относится практичность – их легко можно разместить у воды. Пластмасса не боится влаги и легко чистится от грязи. К пластиковым шезлонгам часто прилагаются чехлы, матрасы либо подушки.

          Деревянные шезлонги более презентабельного вида, приятны на ощупь, отличаются долгим сроком службы. Благодаря специальной обработке и водоотталкивающей пропитке, лежаки можно расположить у воды без ущерба свойств древесины.

          Металл – самый практичный материал. Изделия характеризуются высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Чаще всего из металла изготавливают каркас шезлонга.

          Изделия из ротанга устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги и другим механическим повреждениям. Презентабельный внешний вид – главный плюс ротанга. Такие модели, несомненно, украсят любую зону отдыха!

          Где купить шезлонги в Невьянске?

          Компания ChiedoCover — это интернет-магазин товаров собственного производства для организации гостиничного бизнеса. Мы поставляем мебель и аксессуары по Невьянску, а также Свердловской области. Наши цены ниже средних цен на рынке товаров HoReCa, потому что мы сами изготавливаем мебель. Заказывая мебель у производителя, не нужно переплачивать посреднику и платить лишние проценты.

          Мы предлагаем купить шезлонги для отеля, дачи и отдыха в городе Невьянск по лучшему соотношению цены и качества!

          Почему шезлонги покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Невьянск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Невьянску ?

            Доставка товара по Невьянску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Невьянску ?

            Стоимость доставки по Невьянску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Невьянску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Невьянску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Невьянске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Невьянску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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