Шезлонги в Ухте оптом

от 2 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Шезлонг BARCELONA2, произведённого компанией ChiedoCover
11 490 ₽
Оптовая цена
5
Шезлонг BARCELONA2
Настоящее фото товара Шезлонг SALS, произведённого компанией ChiedoCover
22 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Шезлонг SALS
Настоящее фото товара Шезлонг MALTA2, произведённого компанией ChiedoCover
21 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Шезлонг MALTA2
Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
22 090 ₽
Оптовая цена
4.6
Шезлонг пластиковый с матрасом GS 1009 коричневый
Настоящее фото товара Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
15 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Шезлонг пластиковый GS 1009 антрацит
Настоящее фото товара Шезлонг-лежак плетеный Парма, произведённого компанией ChiedoCover
31 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Шезлонг-лежак плетеный Парма
Настоящее фото товара Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, молочный, произведённого компанией ChiedoCover
79 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, молочный
Настоящее фото товара Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
79 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, коричневый
Настоящее фото товара Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
79 290 ₽
Оптовая цена
4.2
Шезлонг-лежак дизайнерский Zefiro, темно-коричневый
Настоящее фото товара Шезлонг Гуана, произведённого компанией ChiedoCover
29 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Шезлонг Гуана
Настоящее фото товара Шезлонг Солхага, произведённого компанией ChiedoCover
11 390 ₽
Оптовая цена
5
Шезлонг Солхага
Настоящее фото товара Шезлонг Майами, произведённого компанией ChiedoCover
6 390 ₽
Оптовая цена
4.9
Шезлонг Майами
Настоящее фото товара Шезлонг складной деревянный Антананариву, произведённого компанией ChiedoCover
27 090 ₽
Оптовая цена
4.4
Шезлонг складной деревянный Антананариву
Настоящее фото товара Шезлонг складной деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
2 090 ₽
Оптовая цена
4.1
Шезлонг складной деревянный
Настоящее фото товара Шезлонг белый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Шезлонг белый
Настоящее фото товара Шезлонг зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Шезлонг зеленый
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Шезлонг является незаменимым атрибутом отдыха для пляжа, зоны около бассейна, на лоне природы. Сегодня уже трудно представить себе качественный отдых нас свежем воздухе без шезлонга. Поэтому каждый владелец отеля или гостиницы, при наличии пляжа или бассейна должен позаботиться о комфортном отдыхе своих гостей, выбирая качественные кресла.

Шезлонг в переводе с французского означает «длинный стул» и предназначается для принятия максимально удобного положения. При выборе шезлонга необходимо опираться на следующие критерии:

  • Комфортабельность;
  • Функциональность;
  • Практичность;
  • Внешний вид.

Любая мебель может стать настоящим украшением и дополнением к интерьеру отеля. Сегодня на рынке представлен большой выбор шезлонгов, что позволяет подобрать такую модель, которая гармонично впишется в стилевое решение зоны отдыха.

Какие материалы используются при изготовлении шезлонга?

От материала зависит качество и стоимость изделия. Самые популярные – пластиковые, деревянные и металлические. Заведения более высокого уровня выбирают мебель из ротанга, либо комбинированные модели.

Пластиковые изделия считаются самым бюджетным вариантом. Также к преимуществам пластмассовых лежаков относится практичность – их легко можно разместить у воды. Пластмасса не боится влаги и легко чистится от грязи. К пластиковым шезлонгам часто прилагаются чехлы, матрасы либо подушки.

Деревянные шезлонги более презентабельного вида, приятны на ощупь, отличаются долгим сроком службы. Благодаря специальной обработке и водоотталкивающей пропитке, лежаки можно расположить у воды без ущерба свойств древесины.

Металл – самый практичный материал. Изделия характеризуются высокой прочностью, долговечностью и износостойкостью. Чаще всего из металла изготавливают каркас шезлонга.

Изделия из ротанга устойчивы к перепадам температур, воздействию влаги и другим механическим повреждениям. Презентабельный внешний вид – главный плюс ротанга. Такие модели, несомненно, украсят любую зону отдыха!

Где купить шезлонги в Ухте?

Компания ChiedoCover — это интернет-магазин товаров собственного производства для организации гостиничного бизнеса. Мы поставляем мебель и аксессуары по Ухте, а также Республике Коми. Наши цены ниже средних цен на рынке товаров HoReCa, потому что мы сами изготавливаем мебель. Заказывая мебель у производителя, не нужно переплачивать посреднику и платить лишние проценты.

Мы предлагаем купить шезлонги для отеля, дачи и отдыха в городе Ухта по лучшему соотношению цены и качества!

Почему шезлонги покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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