В кафе, ресторанах и других местах общественного питания Москвы с большим количеством столиков и хорошей проходимостью, как правило, у посетителей возникает потребность в дополнительном уюте или атмосфере приватности. Для того, чтобы решить эту задачу необходимо грамотно продумать концепцию заведения, а также рассчитать количество посадочных мест и расстояние между столами. Однако, лучшим способом для создания дополнительного уюта и комфорта посетителей являются ширмы.
Ширма — происхождение термина исходит от немецкого слова «Schirm», что буквально означает защита. Это деталь интерьера, напоминающая портативную перегородку, которая отделяет часть комнаты или какое-то пространство в помещении. Любопытно, в Китае и Японии ширма использовалась как поверхность для рисования. Как правило, высота ширмы примерно равна 1,85 — 1,95 м., что составляет чуть выше уровня среднего человеческого роста. Конструкция ширмы бывает складной, благодаря чему этот элемент декора можно с легкостью как собрать, так и поставить на любое другое выбранное место. Мобильность — одно из главных достоинств ширм.
Основной сферой применения ширм являются кафе и рестораны, хотя и в других местах общественного питания можно встретить этот элемент декора. Правильно подобрав цвет ширм можно не только создать атмосферу уюта, но и отлично варьировать и сочетать стилевое оформление помещения. Коричневый цвет ширмы прекрасно будет сочетаться с кремовым, синим или голубым, а также с различными постельными тонами. Благодаря различным цветам ширму можно либо оттенять и выделять в заведении, либо наоборот органично вписывать в сопутствующий интерьер и делать более незаметной на фоне остальной мебели.
На протяжении многих лет наша компания стремится к золотому стандарту качества и надежности выпускаемой мебели, текстиля и другого дополнительного оборудования. Делая ставку на эксклюзивность и индивидуальный подход, мы ежедневно расширяем клиентскую базу нашего предприятия. Хорошие отзывы, положительные характеристики нашего завода от ведущих компаний России позволяют с уверенностью говорить нам о том, что мы являемся одними из лидеров по продажам в сегменте HoReCa.
Купить ширму для кафе в Республике Тыва можно на нашем сайте. Контактные телефоны помогут быстро связаться с нашими менеджерами. Обратный звонок сократит время ожидания Вашей заявки.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кызылу осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кызылу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кызылу осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кызылу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня