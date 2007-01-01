Ширмы в Ухте оптом

от 6 090 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ухте и Республике Коми

Настоящее фото товара Ширма Valery, произведённого компанией ChiedoCover
6 090 ₽
Оптовая цена
4.5
Ширма Valery
Настоящее фото товара Декоративная ширма Shi Style, произведённого компанией ChiedoCover
8 290 ₽
Оптовая цена
4.1
Декоративная ширма Shi Style
Настоящее фото товара Ширма-перегородка Delica, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Ширма-перегородка Delica
Настоящее фото товара Ширма серии Витраж, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Ширма серии Витраж
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Ширмы для кафе и ресторанов — отличный способ создания дополнительного уюта

В кафе, ресторанах и других местах общественного питания Москвы с большим количеством столиков и хорошей проходимостью, как правило, у посетителей возникает потребность в дополнительном уюте или атмосфере приватности. Для того, чтобы решить эту задачу необходимо грамотно продумать концепцию заведения, а также рассчитать количество посадочных мест и расстояние между столами. Однако, лучшим способом для создания дополнительного уюта и комфорта посетителей являются ширмы.

Что такое ширма?

Ширма — происхождение термина исходит от немецкого слова «Schirm», что буквально означает защита. Это деталь интерьера, напоминающая портативную перегородку, которая отделяет часть комнаты или какое-то пространство в помещении. Любопытно, в Китае и Японии ширма использовалась как поверхность для рисования. Как правило, высота ширмы примерно равна 1,85 — 1,95 м., что составляет чуть выше уровня среднего человеческого роста. Конструкция ширмы бывает складной, благодаря чему этот элемент декора можно с легкостью как собрать, так и поставить на любое другое выбранное место. Мобильность — одно из главных достоинств ширм.

Что является сферой применения ширм?

Основной сферой применения ширм являются кафе и рестораны, хотя и в других местах общественного питания можно встретить этот элемент декора. Правильно подобрав цвет ширм можно не только создать атмосферу уюта, но и отлично варьировать и сочетать стилевое оформление помещения. Коричневый цвет ширмы прекрасно будет сочетаться с кремовым, синим или голубым, а также с различными постельными тонами. Благодаря различным цветам ширму можно либо оттенять и выделять в заведении, либо наоборот органично вписывать в сопутствующий интерьер и делать более незаметной на фоне остальной мебели.

Где купить ширму коричневого цвета для кафе или ресторана в Ухте?

На протяжении многих лет наша компания стремится к золотому стандарту качества и надежности выпускаемой мебели, текстиля и другого дополнительного оборудования. Делая ставку на эксклюзивность и индивидуальный подход, мы ежедневно расширяем клиентскую базу нашего предприятия. Хорошие отзывы, положительные характеристики нашего завода от ведущих компаний России позволяют с уверенностью говорить нам о том, что мы являемся одними из лидеров по продажам в сегменте HoReCa.

Купить ширму для кафе в Республике Коми можно на нашем сайте. Контактные телефоны помогут быстро связаться с нашими менеджерами. Обратный звонок сократит время ожидания Вашей заявки.

Почему ширмы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Ухту и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Ухте ?

    Доставка товара по Ухте осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ухте ?

    Стоимость доставки по Ухте рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Ухте осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ухте телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Ухте при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Ухте с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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