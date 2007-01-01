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          Товары по акции

          Шкафы медицинские в Полевском оптом

          от 1 390 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Полевскому и Свердловской области

          Настоящее фото товара Шкаф аптечный металлический, произведённого компанией ChiedoCover
          1 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф аптечный металлический
          Настоящее фото товара Шкаф картотечный для папок формата А4, произведённого компанией ChiedoCover
          11 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф картотечный для папок формата А4
          Настоящее фото товара Шкаф для фармпрепаратов, произведённого компанией ChiedoCover
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шкаф для фармпрепаратов
          Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шкаф для медикаментов "Медицинофф"
          Настоящее фото товара Шкаф медицинский для специальной одежды, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф медицинский для специальной одежды
          Настоящее фото товара Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий, произведённого компанией ChiedoCover
          8 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Шкаф для медикаментов "Медицинофф" широкий
          Настоящее фото товара Шкаф для препаратов "Медицинофф", произведённого компанией ChiedoCover
          16 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шкаф для препаратов "Медицинофф"
          Настоящее фото товара Шкаф лабораторный для медикаментов, произведённого компанией ChiedoCover
          49 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Шкаф лабораторный для медикаментов
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная, произведённого компанией ChiedoCover
          6 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тумба лабораторная
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная 3 отдела, произведённого компанией ChiedoCover
          6 590 ₽
          Оптовая цена
          5
          Тумба лабораторная 3 отдела
          Настоящее фото товара Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей), произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол-тумба лабораторный (2-дверная с нишей)
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 100, произведённого компанией ChiedoCover
          5 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тумба лабораторная ТЛ 100
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 101, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Тумба лабораторная ТЛ 101
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 103, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Тумба лабораторная ТЛ 103
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 113, произведённого компанией ChiedoCover
          10 090 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Тумба лабораторная ТЛ 113
          Настоящее фото товара Тумба лабораторная ТЛ 117, произведённого компанией ChiedoCover
          12 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Тумба лабораторная ТЛ 117
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          Выбираем лучшие медицинские шкафы

          Проведение мебельного оснащения государственных медицинских учреждений и частных центров в Полевском происходит с учетом определенных правил. На сегодняшний день ни один медицинский кабинет не обходится без специализированного шкафа для хранения медикаментов, лекарств, таблеток и другого инвентаря. Медицинские шкафы должны быть сертифицированы и полностью соответствовать всем предъявляемым требованиям безопасности. Для того, чтобы выбрать качественные изделия необходимо выбирать надежные материалы для производства подобных изделий.

          Металлические медицинские шкафы: надежность и многофункциональность

          Данные изделия изготавливаются из прочного материала — стали, такой корпус характеризуется высокими показателями износостойкости, они очень устойчивы и долговечны. Металлические медицинские шкафы невероятно практичны, учитывая специфику данных организаций, где необходимо соблюдать чистоту и стерильность — это одно из определяющих качеств. Всего несколько минут и простая влажная салфетка уберут пыль и другие загрязнения. Таким образом, они легко и просто переносят каждодневную уборку — это никак не сказывается на их эксплуатационном сроке. Стальной корпус может достойно переносить различные перепады температур и влажности: некоторые медикаменты нуждаются в определенном температурном режиме. Такие шкафы прекрасно подходят для хранения медикаментов и лекарств.

          При выборе подобных изделий следует обращать внимание на внутреннюю конфигурацию и расположение полок. Это делается для того, чтобы сотрудникам и медсестрам было удобно работать и находить нужные документы, а также вещи или препараты.

          Медицинские шкафы для хранения

          Эти модели многофункциональны и имеют различное применение: здесь могут хранится архивные документы, полки таких моделей разработаны специально для папок-регистраторов. Это очень удобно, медсестра или другой сотрудник медицинской организации сможет без труда найти нужный документ. Более универсальные изделия обладают двумя, а также тремя и более полочками, здесь также хранятся медицинские карты и различные инструменты и инвентарь. Кроме того, существуют медицинские шкафы для хранения одежды, надежная конструкция сборки, как правило, имеют два варианта производства: металлическая — из стали, а также деревянная — чаще всего из ЛДСП. Они также очень практичны и удобны в эксплуатации. Самыми популярными расцветками данных моделей являются белый и синий, благодаря чему они удачно вписываются в традиционные интерьеры государственных поликлиник и различных частных медицинских центров.

          Медицинские шкафы для медикаментов

          В любом госпитале, а также больнице или другой медицинской организации существуют места для хранения медикаментов. Для того, чтобы обеспечить безопасный доступ к лекарствам иногда медицинские шкафы оснащают замком. Таким образом, будет разрешен доступ к медикаментов только тем сотрудникам, которые имеют допуск и разрешение. Удобное расположение полочек, компактность, а также высокое качество материалов способствует приятной и комфортной работе. Медицинский сотрудник или медсестра всегда сможет найти нужные лекарства.

          Существуют модели, где верхнее отделение оснащено стеклянными дверцами либо защелками на магнитах, в тоже время нижнее чаще всего используется для рецептурных препаратов.

          Итак, для того, чтобы выбрать качественные медицинские шкафы должны соответствовать нескольким критериям: изготавливаться из безопасных и экологически чистых материалов, быть сертифицированными. Хорошим решением является выбор таких моделей согласно размерам, а также количеству полок и интерьера в помещении медицинских организации. Старайтесь выбирать практичные модели, они легко и просто приводятся в порядок, при этом сохраняя все положительные качества и презентабельный внешний вид.

          Где купить медицинские шкафы в Полевском?

          ChieodoCover – мебельная компания, изготовляющая столы и стулья с 2007 года. Большой опыт — гарантия высокого качества, отзывы наших клиентов позволяют совершенствоваться, исправлять некоторые недочеты, таким образом, мы создаем мебель для жизни и для людей. Наша компания не стоит на месте, мы производим модернизацию оборудования, отдаем предпочтение только опытным и профессиональным сборщикам и мастерам на производстве. Компетентные менеджеры обладают исчерпывающими знаниями относительно нашей продукции. Они с легкость подберут для Вас лучшую мебель. ChiedoCover успешно проведет комплексное мебельное оснащение банкетных залов, а также кафе и ресторанов. Набирают популярность мебель для дома и офиса.

          Купить медицинские шкафы в Полевском можно у нас на сайте абсолютно в любое время. Большой выбор мебели — наше преимущество, у нас Вы точно найдете ту модель, которой нет в других мебельных компаниях. Вы всегда сможете заказать доставку нашей продукции в любой город и регион России. Наша мебель станет настоящим подарком для Вашего интерьера.

          Почему шкафы медицинские покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Полевского и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Полевскому ?

            Доставка товара по Полевскому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Полевскому ?

            Стоимость доставки по Полевскому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Полевскому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Полевскому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Полевском при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Полевскому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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