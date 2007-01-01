Штабелируемые стулья – это настоящая находка для тех, кто ищет решение для оснащения уличного кафе, организации банкетов, выездного обслуживания праздников и торжеств. Современные модели выглядят не менее эстетично, чем классические модели.
Мобильность – главное достоинство этой мебели. Благодаря особенной конструкции их в любой момент можно упаковать в компактную стопку. Так экономится много места при перевозке или хранении в складских помещениях.
При выборе также стоит уделить внимание каркасу – он должен быть прочным, надежное крепление частей не позволит допускать расшатывание конструкции. Ведь на стулья для кафе налагается большая нагрузка.
Компания ChiedoCover предлагает мебель собственного производства. Каждая модель из нашего каталога выглядит стильно и презентабельно. На нашем сайте вы найдете подходящий для своего зала вариант. Также мы предлагаем универсальные классические модели, которые впишутся в любое помещение, что очень удобно при выездном обслуживании.
Мы поставляем товар в любой уголок Минска и Белоруссии. Вы сами можете выбрать транспортную компанию для перевозки, либо полностью отдать этот вопрос под нашу ответственность. За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону горячей линии. Также предлагаем заполнить заявку на бесплатную консультацию – наши менеджеры всегда рады помочь!
Благодаря собственному производству наши цены на штабелируемые стулья ниже средних в городе Минск. Мы тщательно следим за качеством материалов, работой сотрудников и проверяем товар перед отгрузкой. Наши специалисты помогут вам решить задачи, связанные с оснащением зала.
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Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
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Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Минску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Минску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Минску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Минску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня