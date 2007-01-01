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          Товары по акции

          Штабелируемые стулья в Ейске оптом

          от 440 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ейску и Краснодарскому краю

          Настоящее фото товара Стул Tolix Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Tolix Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix барный голубой
          Настоящее фото товара Стул Tolix барный серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix барный серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Бронза , произведённого компанией ChiedoCover
          3 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Tolix Бронза
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый , произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Tolix Wood со спинкой полубарный Белый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 990 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Tolix Soft полубарный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Белый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Белый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Серебристый матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood со спинкой барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Tolix Wood со спинкой барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул Tolix Soft барный Серебристый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Soft барный Черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          4 790 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Tolix Soft барный Черный матовый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный глянцевый
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Аквамарин, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Tolix Wood барный Аквамарин
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Черный патина золото, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Черный патина золото
          Настоящее фото товара Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Tolix Wood барный Серебристый матовый
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          Штабелируемые стулья – это выгодно?

          Штабелируемые стулья – это настоящая находка для тех, кто ищет решение для оснащения уличного кафе, организации банкетов, выездного обслуживания праздников и торжеств. Современные модели выглядят не менее эстетично, чем классические модели.

          Мобильность – главное достоинство этой мебели. Благодаря особенной конструкции их в любой момент можно упаковать в компактную стопку. Так экономится много места при перевозке или хранении в складских помещениях.

          Также к преимуществам стульев относятся:

          • Легкий вес – поскольку поднимать и опускать приходится часто, это важный критерий для выбора. Ведь от этого зависит скорость работы персонала. При изготовлении используются нетяжелые, но прочные материалы.
          • Практичность – эргономические свойства мебели дарят комфортную посадку, экономию пространства и функциональные качества.
          • Долговечность – для производства выбираются качественные прочные материалы, которые обладают долгим сроком службы.
          • Дизайн – внешне стулья выглядят привлекательно, стильно и красиво. Благодаря большому выбору вариантов расцветок подобрать подходящее решение можно для любого интерьера.
          • Низкие цены – себестоимость штабелируемых стульев за счет новых технологий изготовления небольшая.

          При выборе также стоит уделить внимание каркасу – он должен быть прочным, надежное крепление частей не позволит допускать расшатывание конструкции. Ведь на стулья для кафе налагается большая нагрузка.

          Где купить штабелируемые стулья для кафе недорого?

          Компания ChiedoCover предлагает мебель собственного производства. Каждая модель из нашего каталога выглядит стильно и презентабельно. На нашем сайте вы найдете подходящий для своего зала вариант. Также мы предлагаем универсальные классические модели, которые впишутся в любое помещение, что очень удобно при выездном обслуживании.

          Мы поставляем товар в любой уголок Ейска и Краснодарского края. Вы сами можете выбрать транспортную компанию для перевозки, либо полностью отдать этот вопрос под нашу ответственность. За более подробной информацией вы можете обратиться по телефону горячей линии. Также предлагаем заполнить заявку на бесплатную консультацию – наши менеджеры всегда рады помочь!

          Благодаря собственному производству наши цены на штабелируемые стулья ниже средних в городе Ейск. Мы тщательно следим за качеством материалов, работой сотрудников и проверяем товар перед отгрузкой. Наши специалисты помогут вам решить задачи, связанные с оснащением зала.

          Почему штабелируемые стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ейск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ейску ?

            Доставка товара по Ейску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ейску ?

            Стоимость доставки по Ейску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ейску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ейску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ейске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ейску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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