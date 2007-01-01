Комфорт и уют — два важнейших фактора, которые необходимо учитывать при проектировании и оформлении гостиничного номера. Расстановка и выбор мебели, цветовые решения, другие аксессуары и дополнительное оборудование, безусловно, играет определяющую роль на формирование общего впечатления от гостиничного номера. Относительно недорогим, практичным и результативным является использование штор.
Шторы могут великолепно создавать общий уют помещения, либо видоизменять, оттенять отдельные элементы декорирования. Первоначальными требованиями, применяемыми к шторам в гостиничных номерах является пожаробезопасность и светонепроницаемость: обязательным условием считается защита от попадания солнечных лучей, таким образом, даже днем, занавесив шторы, можно создать атмосферу ночи. Помимо того, большинство гостиниц перед развешиванием штор в гостиничных номерах применяют безопасную для человека пропитку, которая отталкивает грязь и пыль.
Следует учитывать местонахождение заведения и расположение окон. Темная и теневая сторона номера более расположена к использованию белых цветов или полупрозрачных тонов. Такое решение обусловлено осветлением номера. Спокойные постельные тона насытят помещение светом. Однако, солнечная сторона однозначно предусматривает применение теневых штор для того, чтобы свет, при необходимости, не проникал в номер. Стоит отметить, что при таком использовании необходимо наличие прозрачных занавесок. Это позволит постояльцам гостиниц в ручную, самим подрегулировать необходимый свет в номере.
Шторы в гостинице, возможно, никак не влияют на функциональность номера, не увеличивают его стоимость, но однозначно формируют и определяют внешний облик гостиничных номеров.
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Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Арсеньеву осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
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Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Арсеньеву с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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