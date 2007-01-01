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          Товары по акции

          Шторы в Муроме оптом

          от 2 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мурому и Владимирской области

          Настоящее фото товара Шторы Блэкаут, произведённого компанией ChiedoCover
          4 090 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шторы Блэкаут
          Настоящее фото товара Шторы Димаут, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Шторы Димаут
          Настоящее фото товара Шторы Блэкаут Лен, произведённого компанией ChiedoCover
          3 390 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Шторы Блэкаут Лен
          Настоящее фото товара Шторы Бархат, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Шторы Бархат
          Настоящее фото товара Шторы Софт, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Софт
          Настоящее фото товара Шторы Сатен, произведённого компанией ChiedoCover
          2 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Шторы Сатен
          Настоящее фото товара Шторы Лен Рогожка, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Шторы Лен Рогожка
          Настоящее фото товара Шторы Велюр, произведённого компанией ChiedoCover
          4 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Шторы Велюр
          Настоящее фото товара Шторы Канвас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 790 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Шторы Канвас
          Настоящее фото товара Шторы Жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
          4 490 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Шторы Жаккард
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          Шторы как определяющий элемент декора для гостиничного номера

          Комфорт и уют — два важнейших фактора, которые необходимо учитывать при проектировании и оформлении гостиничного номера. Расстановка и выбор мебели, цветовые решения, другие аксессуары и дополнительное оборудование, безусловно, играет определяющую роль на формирование общего впечатления от гостиничного номера. Относительно недорогим, практичным и результативным является использование штор.

          Шторы могут великолепно создавать общий уют помещения, либо видоизменять, оттенять отдельные элементы декорирования. Первоначальными требованиями, применяемыми к шторам в гостиничных номерах является пожаробезопасность и светонепроницаемость: обязательным условием считается защита от попадания солнечных лучей, таким образом, даже днем, занавесив шторы, можно создать атмосферу ночи. Помимо того, большинство гостиниц перед развешиванием штор в гостиничных номерах применяют безопасную для человека пропитку, которая отталкивает грязь и пыль.

          Правильный выбор штор

          Следует учитывать местонахождение заведения и расположение окон. Темная и теневая сторона номера более расположена к использованию белых цветов или полупрозрачных тонов. Такое решение обусловлено осветлением номера. Спокойные постельные тона насытят помещение светом. Однако, солнечная сторона однозначно предусматривает применение теневых штор для того, чтобы свет, при необходимости, не проникал в номер. Стоит отметить, что при таком использовании необходимо наличие прозрачных занавесок. Это позволит постояльцам гостиниц в ручную, самим подрегулировать необходимый свет в номере.

          Шторы в гостинице, возможно, никак не влияют на функциональность номера, не увеличивают его стоимость, но однозначно формируют и определяют внешний облик гостиничных номеров.

          Где купить шторы в Муроме?

          Предприятие ChiedoCover основана в 2007 году. Применяя современные технологии, оснащая по последнему слову техники материально — техническую базу мы производим и продаем продукцию, отвечающую всем европейским стандартам. Сильной стороной нашей компании является быстрая и своевременная доставка. Мы доставим Вам товар по всей России и странам СНГ удобной для Вас транспортной компанией, Вам не придется переплачивать за транспортировку, на какой транспортной компании Вы остановите свой выбор, такая и приедет к месту назначения.

          Купить шторы любых цветов можно на нашем сайте. Стильный и удобный веб-сайт компании экономит Ваше время, а компетентные, профессиональные менеджеры сберегут Ваши деньги.

          Почему шторы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Муром и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мурому ?

            Доставка товара по Мурому осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мурому ?

            Стоимость доставки по Мурому рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мурому осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мурому телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Муроме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мурому с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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