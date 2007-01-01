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          Товары по акции

          Синие стулья в Ивантеевке оптом

          от 1 290 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ивантеевке и Московской области

          Настоящее фото товара Стул Луи Гост Синий, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Луи Гост Синий, пластиковый
          Настоящее фото товара Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          8 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стул барный Оскар, вельвет сине-зеленый
          Настоящее фото товара Стул Монако М синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 790 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Монако М синий
          Настоящее фото товара Стул Берн темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
          12 690 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул Берн темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Eames барный DSW ярко-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Eames барный DSW ярко-голубой
          Настоящее фото товара Стул Torino синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 300 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Torino синий
          Настоящее фото товара Стул Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          4 750 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Coolerbag синий
          Настоящее фото товара Стул барный Coolerbag синий, произведённого компанией ChiedoCover
          5 150 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул барный Coolerbag синий
          Настоящее фото товара Стул Гильермо голубой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стул Гильермо голубой
          Настоящее фото товара Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки, произведённого компанией ChiedoCover-31%
          4 490 ₽6 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия, экокожа темно-зеленая, золотые ножки
          Настоящее фото товара Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-39%
          5 990 ₽9 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 990 ₽10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул барный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-35%
          6 990 ₽10 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул барный Лилиан, вельвет темно-синий
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          6 390 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-бирюзовый
          Настоящее фото товара Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий, произведённого компанией ChiedoCover-30%
          6 390 ₽9 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул полубарный Лилиан, вельвет темно-синий
          Настоящее фото товара Стул Валенсия NEW, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стул Валенсия NEW, зеленый
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          Качественная мебель – показатель заведения высокого уровня

          Чтобы показать престиж ресторана или кафе, недостаточно просто вкусно накормить гостя. Важно создать благоприятную атмосферу, в которой гостям будет максимально комфортно. Удобная качественная мебель является залогом успешного заведения. Купить стулья для кафе может оказаться нелегкой задачей. Она должна гармонировать с другими предметами интерьера и вписываться в общий стиль помещения.

          Синие стулья задают настроение

          Цвета влияют на человека с такой же силой как музыка. Поэтому к выбору цвета следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит будущее вашего заведения. Синий цвет хорошо подавляет агрессию, раздражительность и другие отрицательные эмоции. Стулья синего цвета прекрасно впишутся в современные стили, дополняя любой интерьер.

          Чаще всего стулья синего цвета подбирают для офиса, где царит строгая атмосфера. Такое решение демонстрирует серьезность. Однако любители поразмышлять смело приобретают синие стулья для кухни.

          Мы составили подборку стульев синего цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные. Данная подборка позволит не затрачивать много времени на поиски нужной модели синего оттенка.

          Где купить стул синего цвета оптом в Ивантеевке?

          Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Ивантеевки и Московской области.

          Дизайн и конфигурация стульев позволяет подобрать подходящее решение для любого интерьера! Благодаря каталогу тегов вы сможете быстро найти нужный вариант. Купить мебель можно в любое время через сайт или позвонив по телефону горячей линии. Также предлагаем бесплатную консультацию менеджера – просто закажите бесплатный звонок и вам перезвонят в ближайшее время. К каждому клиенту у нас индивидуальный подход, поэтому мы рады сделать персональное предложение на выгодных для вас условиях.

          Мы предлагаем купить мебель для кафе в городе Ивантеевка по лучшему соотношению цены и качества. Наши стулья ценятся за долговечность и прочность - убедитесь в этом сами!

          Почему синие стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ивантеевку и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ивантеевке ?

            Доставка товара по Ивантеевке осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ивантеевке ?

            Стоимость доставки по Ивантеевке рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ивантеевке осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ивантеевке телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ивантеевке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ивантеевке с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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