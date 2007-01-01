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Чтобы показать престиж ресторана или кафе, недостаточно просто вкусно накормить гостя. Важно создать благоприятную атмосферу, в которой гостям будет максимально комфортно. Удобная качественная мебель является залогом успешного заведения. Купить стулья для кафе может оказаться нелегкой задачей. Она должна гармонировать с другими предметами интерьера и вписываться в общий стиль помещения.
Цвета влияют на человека с такой же силой как музыка. Поэтому к выбору цвета следует отнестись серьезно, ведь от этого зависит будущее вашего заведения. Синий цвет хорошо подавляет агрессию, раздражительность и другие отрицательные эмоции. Стулья синего цвета прекрасно впишутся в современные стили, дополняя любой интерьер.
Чаще всего стулья синего цвета подбирают для офиса, где царит строгая атмосфера. Такое решение демонстрирует серьезность. Однако любители поразмышлять смело приобретают синие стулья для кухни.
Мы составили подборку стульев синего цвета. В нее входят барные, офисные, кухонные, уличные, а также банкетные. Данная подборка позволит не затрачивать много времени на поиски нужной модели синего оттенка.
Компания-производитель ChiedoCover осуществляет поставку товаров для сферы HoReCa для Невинномысска и Ставропольского края.
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Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
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Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Невинномысску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Невинномысску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Невинномысску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Невинномысску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня