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Любое мебельное оснащение помещения в Гусь-Хрустальном включает в себя не только основные элементы мебели: столы и стулья, важную роль играют скамейки и урны. Благодаря им формируется наиболее полное впечатление о том или ином заведении. Принимая во внимание специфику использования данных изделий, как правило, на открытом воздухе, где возможны климатические изменения, перемены влажности, а также сильные порывы ветра и дождя, мебель должна соответствовать следующим требованиям — быть максимально надежной и практичной. Итак, как найти качественные скамейки и урны?
При выборе уличных скамеек и урн прежде всего следует учитывать технические особенности изделий. Самым практичным и надежным вариантом будут износостойкие модели, которые можно использовать в любое время года, не взирая на дождь, снег и ветер. На нашем сайте представлены модели, имеющие различный дизайн, форму и другие особенности. Одной из главных рекомендаций является выбор уличных скамеек и урн с учетом основного интерьера. Универсальные и классические варианты отлично смотрятся практически в любом ландшафте, что, безусловно, является их одним из главных преимуществ.
В настоящее время хорошим решением станут металлические скамейки и урны. Они отлично подходят как для различных заведений в сегменте HoReCa, так и для дачи. Стальной каркас — это прекрасная основа, принимая во внимание специфику использования. Такие изделия не поддаются коррозии, являются очень устойчивыми и абсолютно не требовательны в уходе. После дождя или снега, достаточно просто их протереть влажной тряпкой, чтобы вернуть им первоначальный внешний вид. На сегодняшний день хитом продаж считается черный и коричневый цвет. Традиционный вараинт позволяет превосходно и органично смотреться как на даче, так и в любом заведении общественного питания.
Интересным и не менее практичным решением станут бетонные скамейки и урны. Благодаря инновационным строительным технологиям современные изделия имеют более легкий вес, в отличие от уже отходящих советских моделей, когда для того, чтобы переставить их с места на место требовались усилия двух мужчин. Подобные модели являются очень удобными, они безболезненно могут переносить резкие перепады температур, не гниют и не выгорают. Таким образом, Вы становитесь обладателем сверх прочных и надежных изделий. Они прослужат много лет, при этом не утратят первоначальный внешний вид и своих положительных эксплуатационных характеристик. Бетонные скамейки и урны великолепно подходят для сада, а также дачи и заведений общественного питания.
ChiedoCover – удачное сочетание качества и современного стиля, для нас очень важна обратная связь. Мы производим мебель с учетом всех пожеланий, таким образом, формируется одно из важных преимуществ — изготовление комфортных и удобных моделей. Мы внимательно подходим к подбору кадров, отдавая предпочтение профессионализму, опыту и компетентности.
Купить скамейки и урны в Гусь-Хрустальном достаточно просто и легко. Вы круглосуточно можете оставить заявку на нашем официальном сайте, здесь представлен огромный выбор моделей, Вы точно найдете для себя идеальный вариант. Доставка товаров осуществляется по всей России и странам СНГ, любой удобной для Вас транспортной компанией.
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Стоимость доставки по Гусь-Хрустальному рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Гусь-Хрустальному осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Гусь-Хрустальному с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня