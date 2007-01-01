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          Товары по акции

          Скамейки и урны в Калининграде оптом

          от 490 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Калининграду и Калининградской области

          Настоящее фото товара Скамья СД-400, произведённого компанией ChiedoCover
          3 890 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья СД-400
          Настоящее фото товара Скамья Ш-402, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Ш-402
          Настоящее фото товара Урна Завиток, произведённого компанией ChiedoCover
          1 890 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Урна Завиток
          Настоящее фото товара Скамья Тейп 2, произведённого компанией ChiedoCover
          21 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья Тейп 2
          Настоящее фото товара Скамья Стрит 1, произведённого компанией ChiedoCover
          33 190 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Стрит 1
          Настоящее фото товара Скамья Стрит 2, произведённого компанией ChiedoCover
          32 590 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамья Стрит 2
          Настоящее фото товара Скамья Дива 1, произведённого компанией ChiedoCover
          26 690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Дива 1
          Настоящее фото товара Скамья Дива 2, произведённого компанией ChiedoCover
          21 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья Дива 2
          Настоящее фото товара Скамья Арт 1, произведённого компанией ChiedoCover
          26 790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамья Арт 1
          Настоящее фото товара Скамья Арт 2, произведённого компанией ChiedoCover
          21 590 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамья Арт 2
          Настоящее фото товара Скамья Весна 1, произведённого компанией ChiedoCover
          38 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Весна 1
          Настоящее фото товара Скамья Весна 2, произведённого компанией ChiedoCover
          33 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Весна 2
          Настоящее фото товара Скамья Роща 5Р, произведённого компанией ChiedoCover
          41 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамья Роща 5Р
          Настоящее фото товара Скамья Сити, произведённого компанией ChiedoCover
          21 990 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Сити
          Настоящее фото товара Скамейка садовая, произведённого компанией ChiedoCover
          490 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамейка садовая
          Настоящее фото товара Скамейка пластиковая Стандарт, произведённого компанией ChiedoCover
          4 590 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамейка пластиковая Стандарт
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          Скамейки и урны: высокое качество и долговечность

          Любое мебельное оснащение помещения в Калининграде включает в себя не только основные элементы мебели: столы и стулья, важную роль играют скамейки и урны. Благодаря им формируется наиболее полное впечатление о том или ином заведении. Принимая во внимание специфику использования данных изделий, как правило, на открытом воздухе, где возможны климатические изменения, перемены влажности, а также сильные порывы ветра и дождя, мебель должна соответствовать следующим требованиям — быть максимально надежной и практичной. Итак, как найти качественные скамейки и урны?

          Уличные скамейки и урны

          При выборе уличных скамеек и урн прежде всего следует учитывать технические особенности изделий. Самым практичным и надежным вариантом будут износостойкие модели, которые можно использовать в любое время года, не взирая на дождь, снег и ветер. На нашем сайте представлены модели, имеющие различный дизайн, форму и другие особенности. Одной из главных рекомендаций является выбор уличных скамеек и урн с учетом основного интерьера. Универсальные и классические варианты отлично смотрятся практически в любом ландшафте, что, безусловно, является их одним из главных преимуществ.

          Металлические скамейки и урны

          В настоящее время хорошим решением станут металлические скамейки и урны. Они отлично подходят как для различных заведений в сегменте HoReCa, так и для дачи. Стальной каркас — это прекрасная основа, принимая во внимание специфику использования. Такие изделия не поддаются коррозии, являются очень устойчивыми и абсолютно не требовательны в уходе. После дождя или снега, достаточно просто их протереть влажной тряпкой, чтобы вернуть им первоначальный внешний вид. На сегодняшний день хитом продаж считается черный и коричневый цвет. Традиционный вараинт позволяет превосходно и органично смотреться как на даче, так и в любом заведении общественного питания.

          Бетонные скамейки и урны

          Интересным и не менее практичным решением станут бетонные скамейки и урны. Благодаря инновационным строительным технологиям современные изделия имеют более легкий вес, в отличие от уже отходящих советских моделей, когда для того, чтобы переставить их с места на место требовались усилия двух мужчин. Подобные модели являются очень удобными, они безболезненно могут переносить резкие перепады температур, не гниют и не выгорают. Таким образом, Вы становитесь обладателем сверх прочных и надежных изделий. Они прослужат много лет, при этом не утратят первоначальный внешний вид и своих положительных эксплуатационных характеристик. Бетонные скамейки и урны великолепно подходят для сада, а также дачи и заведений общественного питания.

          Где купить скамейки и урны в Калининграде?

          ChiedoCover – удачное сочетание качества и современного стиля, для нас очень важна обратная связь. Мы производим мебель с учетом всех пожеланий, таким образом, формируется одно из важных преимуществ — изготовление комфортных и удобных моделей. Мы внимательно подходим к подбору кадров, отдавая предпочтение профессионализму, опыту и компетентности.

          Купить скамейки и урны в Калининграде достаточно просто и легко. Вы круглосуточно можете оставить заявку на нашем официальном сайте, здесь представлен огромный выбор моделей, Вы точно найдете для себя идеальный вариант. Доставка товаров осуществляется по всей России и странам СНГ, любой удобной для Вас транспортной компанией.

          Почему скамейки и урны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Калининград и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Калининграду ?

            Доставка товара по Калининграду осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Калининграду ?

            Стоимость доставки по Калининграду рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Калининграду осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

            Подробная информация на странице Оплата

          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Калининграду телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Калининграде при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Калининграду с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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