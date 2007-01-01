Приятное времяпрепровождение и прогулка на улице приносит только положительные эмоции, свежий воздух и природа способствуют смене обстановки, что благотворно воздействует на проведение досуга. Великолепно обустроенный парк — идеальное место для отдыха влюбленных, а также семейной пары или друзей. При обустройстве ландшафтного дизайна следует исходить их базовых принципов. Прекрасным решением станут красивые скамьи для парка, в Челябинске — это очень востребованные модели, благодаря которым можно создать новый образ.
Широкое применение данные изделия получили за счет своей практичности. Выбор необходимо делать в пользу таких моделей, которые будут устойчивы к возможным климатическим изменениям, поскольку использование их на улице обуславливает эти требования. Деревянные скамьи для парка прекрасно справятся с поставленной задачей. Массив дерева славится своей высокой надежностью, даже несмотря на эти специфические условия их использования. В тоже время, они очень устойчивы и долговечны. Многие дизайнеры рекомендуют такие модели, так как они не просто выполняют свои определенные функции, но и изящно украшают ландшафт и незамедлительно после установки становятся центром внимания и местом сбора многих людей.
Современные скамьи для парка — это оригинальное декорирование местности, с помощью этих изделий можно организовать пространство, а также сформировать площадку для отдыха или дополнить уже сформированный ландшафтный стиль данным элементом. Одной из главных особенностей данных моделей является универсальность. Деревянная основа прекрасно сочетается с любым ландшафтом природы.
Принимая во внимание большую популярность моделей из дерева, необходимо отметить не менее востребованные металлические скамьи для парка. Поскольку данные изделия применяются в уличных условиях, под открытым небом, следовательно важно предусмотреть любые последствия дождя или сильного ветра. Эти модели с легкостью переносят непогоду и большие порывы ветра, они производятся с учетом всех возможных климатических изменений. Металл является очень прочным, может справляться с тяжелыми воздействиями, в том числе физическими и механическими. Таким образом, они идеально подходят для парков, а также скверов и других подобных зон отдыха.
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Доставка товара по Челябинску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Челябинску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Челябинску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Челябинску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
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