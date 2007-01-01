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          Товары по акции

          Скамьи для парка в Ханты-Мансийске оптом

          от 3 290 ₽

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          Настоящее фото товара Лавочка Лигурия, произведённого компанией ChiedoCover
          16 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Лавочка Лигурия
          Настоящее фото товара Лавочка Монталь, произведённого компанией ChiedoCover
          24 590 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Лавочка Монталь
          Настоящее фото товара Стол Мерано, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Мерано
          Настоящее фото товара Стол Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
          21 390 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол Флорида
          Настоящее фото товара Скамейка садовая Жардин, произведённого компанией ChiedoCover
          12 290 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамейка садовая Жардин
          Настоящее фото товара Скамейка Амели, произведённого компанией ChiedoCover
          15 990 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамейка Амели
          Настоящее фото товара Лавочка Бонжур с цветочницей, произведённого компанией ChiedoCover
          15 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Лавочка Бонжур с цветочницей
          Настоящее фото товара Скамейка Бюджет, произведённого компанией ChiedoCover
          6 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скамейка Бюджет
          Настоящее фото товара Скамейка Вальтер, произведённого компанией ChiedoCover
          11 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамейка Вальтер
          Настоящее фото товара Скамейка Фаворит, произведённого компанией ChiedoCover
          49 390 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамейка Фаворит
          Настоящее фото товара Скамейка Челси, произведённого компанией ChiedoCover
          21 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамейка Челси
          Настоящее фото товара Скамейка Афина Уни, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          12 190 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамейка Афина Уни
          Настоящее фото товара Скамейка Элегант, произведённого компанией ChiedoCover
          7 890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамейка Элегант
          Настоящее фото товара Скамейка Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
          8 190 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамейка Бульвар
          Настоящее фото товара Скамейка Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          9 560 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамейка Модерн
          Настоящее фото товара Скамейка Парабола, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          30 790 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамейка Парабола
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          Скамьи для парка — главный элемент для создания ландшафтного дизайна

          Приятное времяпрепровождение и прогулка на улице приносит только положительные эмоции, свежий воздух и природа способствуют смене обстановки, что благотворно воздействует на проведение досуга. Великолепно обустроенный парк — идеальное место для отдыха влюбленных, а также семейной пары или друзей. При обустройстве ландшафтного дизайна следует исходить их базовых принципов. Прекрасным решением станут красивые скамьи для парка, в Ханты-Мансийске — это очень востребованные модели, благодаря которым можно создать новый образ.

          Деревянные скамьи для парка — приятный внешний вид и надежность

          Широкое применение данные изделия получили за счет своей практичности. Выбор необходимо делать в пользу таких моделей, которые будут устойчивы к возможным климатическим изменениям, поскольку использование их на улице обуславливает эти требования. Деревянные скамьи для парка прекрасно справятся с поставленной задачей. Массив дерева славится своей высокой надежностью, даже несмотря на эти специфические условия их использования. В тоже время, они очень устойчивы и долговечны. Многие дизайнеры рекомендуют такие модели, так как они не просто выполняют свои определенные функции, но и изящно украшают ландшафт и незамедлительно после установки становятся центром внимания и местом сбора многих людей.

          Современные скамьи для парка — это оригинальное декорирование местности, с помощью этих изделий можно организовать пространство, а также сформировать площадку для отдыха или дополнить уже сформированный ландшафтный стиль данным элементом. Одной из главных особенностей данных моделей является универсальность. Деревянная основа прекрасно сочетается с любым ландшафтом природы.

          Характеристики металлической скамьи для парка

          Принимая во внимание большую популярность моделей из дерева, необходимо отметить не менее востребованные металлические скамьи для парка. Поскольку данные изделия применяются в уличных условиях, под открытым небом, следовательно важно предусмотреть любые последствия дождя или сильного ветра. Эти модели с легкостью переносят непогоду и большие порывы ветра, они производятся с учетом всех возможных климатических изменений. Металл является очень прочным, может справляться с тяжелыми воздействиями, в том числе физическими и механическими. Таким образом, они идеально подходят для парков, а также скверов и других подобных зон отдыха.

          Где купить скамьи для парка в Ханты-Мансийске?

          Наша компания быстро и качественно произведет полное оснащение банкетной мебелью кафе и ресторанов, а также гостиниц и отелей. Мы дорожим временем клиентов, поэтому подготовили мебель, а также необходимые аксессуары и другое дополнительное оборудование в нашем каталоге. Здесь Вы сможете найти всю необходимую мебель для открытия заведения. Отдельно следует отметить хороший сервис, который предоставляет наша компания. Квалифицированные менеджеры после того, как Вы сделаете заказ быстро и оперативно свяжутся с Вами для уточнения деталей товара. Также они предоставят полную информацию о наличии, сроках доставки и оплате продукции.

          Купить скамьи для парка в Ханты-Мансийске можно на нашем сайте. Удобный интерфейс располагает к приятному выбору моделей мебели. Вы всегда можете положиться на мнение наших менеджеров, они имеют все компетенции и порекомендуют правильный выбор мебели. Не забывайте о наличии скидок, акций и успейте купить нашу продукцию выгодно. Сделайте заказ понравившейся модели прямо сейчас.

          Почему скамьи для парка покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Ханты-Мансийск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Ханты-Мансийску ?

            Доставка товара по Ханты-Мансийску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ханты-Мансийску ?

            Стоимость доставки по Ханты-Мансийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Ханты-Мансийску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ханты-Мансийску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Ханты-Мансийске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Ханты-Мансийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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