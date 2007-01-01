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          Товары по акции

          Скамьи в Альметьевске оптом

          от 1 235 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Альметьевску и Татарстану

          Настоящее фото товара Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скамья "Лидер 8" с мягким сиденьем
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл белый
          Настоящее фото товара Скамья Бентвуд Ловсит S-1102/1, произведённого компанией ChiedoCover
          17 490 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Бентвуд Ловсит S-1102/1
          Настоящее фото товара Скамья Бентвуд Ловсит S-6653/L, произведённого компанией ChiedoCover
          16 820 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Бентвуд Ловсит S-6653/L
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Сеттл серый
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Скамья Сеттл зеленый
          Настоящее фото товара Скамья Сеттл черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Сеттл черный
          Настоящее фото товара Скамья Аллея , произведённого компанией ChiedoCover
          2 290 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Аллея
          Настоящее фото товара Скамья Бульвар, произведённого компанией ChiedoCover
          4 390 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Скамья Бульвар
          Настоящее фото товара Скамья Эконом, произведённого компанией ChiedoCover
          1 490 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Скамья Эконом
          Настоящее фото товара Скамья Качалка, произведённого компанией ChiedoCover
          3 290 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Качалка
          Настоящее фото товара Скамья Модерн со спинкой, произведённого компанией ChiedoCover
          3 990 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скамья Модерн со спинкой
          Настоящее фото товара Скамья Модерн, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Скамья Модерн
          Настоящее фото товара Скамья Флора, произведённого компанией ChiedoCover
          2 990 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Флора
          Настоящее фото товара Скамья Montero 3 seater bench, произведённого компанией ChiedoCover
          14 090 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скамья Montero 3 seater bench
          Настоящее фото товара Скамья Классика 1/2, произведённого компанией ChiedoCover
          29 590 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Скамья Классика 1/2
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          Мебель для кафе выполняет не только функцию посадочных мест. Правильно выбранная мебель может служить и предметами декора – прекрасным дополнением к интерьеру. Стулья, столы, скамьи – все должно подчеркивать стиль заведения. Опытные рестораторы советуют уже на начальном этапе проектирования кафе заняться поиском мебели.

          Скамьи считаются идеальным решением для летних кафе. Они соответствуют всем требованиям для уличной мебели. А это:

          • Устойчивость

          Основа должна быть особенно прочной, потому что мебель для кафе и ресторанов подвергается большой нагрузке. Покупать ресторанную мебель в обычном мебельном магазине не рекомендуется, потому что отличается технология производства. Скамьи для кафе также изготавливаются при расчете на большую проходимость, различные погодные условия и длительный срок эксплуатации.

          • Комфортабельность

          При выборе также необходимо учитывать, насколько мебель удобна при посадке. Чтобы всем гостям было максимально комфортно, следует выбирать мебель, которая соответствует рекомендуемым стандартам: ширина сидения не менее 380 мм, общая высота не более 900 мм, а высота сидения не более 450 мм. Расстояние от сидения до крышки стола должно быть не менее 30 см.

          • Внешний вид

          Клиенты судят о заведении по внешнему состоянию мебели, поэтому выбор должен остановиться на том варианте, что подходит под стиль заведения и гармонировать с другими предметами интерьера.

          • Гигиеничность

          Быстрый легкий уход не только позволяет сохранять чистоту, но и экономит время работников. Скамьи из дерева качественной обработки не требуют особого ухода – их достаточно протереть влажной тряпкой с дезинфицирующим средством.

          • Прочность

          Высокая прочность скамеек служит гарантом долговечности. Качественные износостойкие материалы сохраняют первозданный вид мебели на долгий срок службы.

          Где купить скамьи оптом в Альметьевске?

          ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для ресторанного гостиничного бизнеса. Мы поставляем мебель и текстиль по всей Альметьевску, а также Татарстану. В каталоге представлен большой выбор скамеек. На нашем сайте вы найдете вариант для уличного кафе, террасы или сада.

          Мы осуществляем поставку мебели по всем районам города Альметьевск, а также по {{district_i}}. Для оптовиков у нас специальная система скидок – подробнее вам расскажет менеджер по телефону. Вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо оставить заявку на сайте.

          Почему скамьи покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Альметьевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Альметьевску ?

            Доставка товара по Альметьевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Альметьевску ?

            Стоимость доставки по Альметьевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Альметьевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Альметьевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Альметьевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Альметьевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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