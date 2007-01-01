Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Нижнекамску и Татарстану
Мебель для кафе выполняет не только функцию посадочных мест. Правильно выбранная мебель может служить и предметами декора – прекрасным дополнением к интерьеру. Стулья, столы, скамьи – все должно подчеркивать стиль заведения. Опытные рестораторы советуют уже на начальном этапе проектирования кафе заняться поиском мебели.
Скамьи считаются идеальным решением для летних кафе. Они соответствуют всем требованиям для уличной мебели. А это:
Основа должна быть особенно прочной, потому что мебель для кафе и ресторанов подвергается большой нагрузке. Покупать ресторанную мебель в обычном мебельном магазине не рекомендуется, потому что отличается технология производства. Скамьи для кафе также изготавливаются при расчете на большую проходимость, различные погодные условия и длительный срок эксплуатации.
При выборе также необходимо учитывать, насколько мебель удобна при посадке. Чтобы всем гостям было максимально комфортно, следует выбирать мебель, которая соответствует рекомендуемым стандартам: ширина сидения не менее 380 мм, общая высота не более 900 мм, а высота сидения не более 450 мм. Расстояние от сидения до крышки стола должно быть не менее 30 см.
Клиенты судят о заведении по внешнему состоянию мебели, поэтому выбор должен остановиться на том варианте, что подходит под стиль заведения и гармонировать с другими предметами интерьера.
Быстрый легкий уход не только позволяет сохранять чистоту, но и экономит время работников. Скамьи из дерева качественной обработки не требуют особого ухода – их достаточно протереть влажной тряпкой с дезинфицирующим средством.
Высокая прочность скамеек служит гарантом долговечности. Качественные износостойкие материалы сохраняют первозданный вид мебели на долгий срок службы.
ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для ресторанного гостиничного бизнеса. Мы поставляем мебель и текстиль по всей Нижнекамску, а также Татарстану. В каталоге представлен большой выбор скамеек. На нашем сайте вы найдете вариант для уличного кафе, террасы или сада.
Мы осуществляем поставку мебели по всем районам города Нижнекамск, а также по {{district_i}}. Для оптовиков у нас специальная система скидок – подробнее вам расскажет менеджер по телефону. Вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо оставить заявку на сайте.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Нижнекамску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Нижнекамску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Нижнекамску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Нижнекамску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня