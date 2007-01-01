Скамьи в Пятигорске оптом

от 3 790 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Скамья-глайдер Розенборг 3-мест., произведённого компанией ChiedoCover
13 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья-глайдер Розенборг 3-мест.
Настоящее фото товара Скамья-глайдер Розенборг 2-мест., произведённого компанией ChiedoCover
10 690 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья-глайдер Розенборг 2-мест.
Настоящее фото товара Скамья-глайдер Стенхамн, произведённого компанией ChiedoCover
10 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамья-глайдер Стенхамн
Настоящее фото товара Скамья-глайдер Соло, произведённого компанией ChiedoCover
10 490 ₽
Оптовая цена
5
Скамья-глайдер Соло
Настоящее фото товара Скамейка парковая чугунная Лебеди, произведённого компанией ChiedoCover
39 000 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка парковая чугунная Лебеди
Настоящее фото товара Скамейка металлическая Волна, произведённого компанией ChiedoCover
3 930 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка металлическая Волна
Настоящее фото товара Скамейка металлическая Аллея, произведённого компанией ChiedoCover
7 150 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка металлическая Аллея
Настоящее фото товара Скамейка Парковая из перфорированного металла, произведённого компанией ChiedoCover
15 600 ₽
Оптовая цена
4.8
Скамейка Парковая из перфорированного металла
Настоящее фото товара Диван городской D5 гранитный, произведённого компанией ChiedoCover
60 730 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван городской D5 гранитный
Настоящее фото товара Скамейка чугунная Ажур, произведённого компанией ChiedoCover
20 670 ₽
Оптовая цена
4.2
Скамейка чугунная Ажур
Настоящее фото товара Скамейка парковая Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
41 470 ₽
Оптовая цена
4.3
Скамейка парковая Лондон
Настоящее фото товара Скамья парковая Вираж, произведённого компанией ChiedoCover
26 780 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья парковая Вираж
Настоящее фото товара Скамья парковая Вираж полный, произведённого компанией ChiedoCover
26 780 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамья парковая Вираж полный
Настоящее фото товара Скамья К-13, произведённого компанией ChiedoCover
12 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Скамья К-13
Настоящее фото товара Скамья двухместная Flores, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Скамья двухместная Flores
Настоящее фото товара Скамейка складная Кейт 180 белая, произведённого компанией ChiedoCover
3 790 ₽
Оптовая цена
4.5
Скамейка складная Кейт 180 белая
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Мебель для кафе выполняет не только функцию посадочных мест. Правильно выбранная мебель может служить и предметами декора – прекрасным дополнением к интерьеру. Стулья, столы, скамьи – все должно подчеркивать стиль заведения. Опытные рестораторы советуют уже на начальном этапе проектирования кафе заняться поиском мебели.

Скамьи считаются идеальным решением для летних кафе. Они соответствуют всем требованиям для уличной мебели. А это:

  • Устойчивость

Основа должна быть особенно прочной, потому что мебель для кафе и ресторанов подвергается большой нагрузке. Покупать ресторанную мебель в обычном мебельном магазине не рекомендуется, потому что отличается технология производства. Скамьи для кафе также изготавливаются при расчете на большую проходимость, различные погодные условия и длительный срок эксплуатации.

  • Комфортабельность

При выборе также необходимо учитывать, насколько мебель удобна при посадке. Чтобы всем гостям было максимально комфортно, следует выбирать мебель, которая соответствует рекомендуемым стандартам: ширина сидения не менее 380 мм, общая высота не более 900 мм, а высота сидения не более 450 мм. Расстояние от сидения до крышки стола должно быть не менее 30 см.

  • Внешний вид

Клиенты судят о заведении по внешнему состоянию мебели, поэтому выбор должен остановиться на том варианте, что подходит под стиль заведения и гармонировать с другими предметами интерьера.

  • Гигиеничность

Быстрый легкий уход не только позволяет сохранять чистоту, но и экономит время работников. Скамьи из дерева качественной обработки не требуют особого ухода – их достаточно протереть влажной тряпкой с дезинфицирующим средством.

  • Прочность

Высокая прочность скамеек служит гарантом долговечности. Качественные износостойкие материалы сохраняют первозданный вид мебели на долгий срок службы.

Где купить скамьи оптом в Пятигорске?

ChiedoCover — это интернет-магазин товаров для ресторанного гостиничного бизнеса. Мы поставляем мебель и текстиль по всей Пятигорску, а также Ставропольскому краю. В каталоге представлен большой выбор скамеек. На нашем сайте вы найдете вариант для уличного кафе, террасы или сада.

Мы осуществляем поставку мебели по всем районам города Пятигорск, а также по {{district_i}}. Для оптовиков у нас специальная система скидок – подробнее вам расскажет менеджер по телефону. Вы можете позвонить по номеру горячей линии, либо оставить заявку на сайте.

Почему скамьи покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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