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            Товары по акции

            Скатерти и напероны в Ишиме оптом

            от 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Ишиму и Тюменской области

            Настоящее фото товара Дорожка для стола, произведённого компанией ChiedoCover
            290 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Дорожка для стола
            Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
            520 ₽
            Оптовая цена
            5
            Скатерть Журавинка
            Настоящее фото товара Скатерть Хельга, произведённого компанией ChiedoCover
            490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Скатерть Хельга
            Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
            Хит
            710 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Скатерть Ричард
            Настоящее фото товара Наперон с бортиком 01, произведённого компанией ChiedoCover
            840 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Наперон с бортиком 01
            Настоящее фото товара Наперон с бортиком 02, произведённого компанией ChiedoCover
            940 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Наперон с бортиком 02
            Настоящее фото товара Наперон с бортиком 03, произведённого компанией ChiedoCover
            840 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Наперон с бортиком 03
            Настоящее фото товара Наперон с бортиком 04, произведённого компанией ChiedoCover
            890 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Наперон с бортиком 04
            Настоящее фото товара Скатерть Габардин белый, 145х145 см, произведённого компанией ChiedoCover-21%
            В наличии
            430 ₽540 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Скатерть Габардин белый, 145х145 см
            Настоящее фото товара Скатерть Deco, произведённого компанией ChiedoCover
            990 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Скатерть Deco
            Настоящее фото товара Скатерть FIRENZE, произведённого компанией ChiedoCover
            4 810 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Скатерть FIRENZE
            Настоящее фото товара Скатерть Panama Dolce, произведённого компанией ChiedoCover
            1 190 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Скатерть Panama Dolce
            Настоящее фото товара Скатерть Сатин, произведённого компанией ChiedoCover
            510 ₽
            Оптовая цена
            5
            Скатерть Сатин
            Настоящее фото товара Скатерть Microfibra , произведённого компанией ChiedoCover
            1 650 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Скатерть Microfibra
            Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
            1 510 ₽
            Оптовая цена
            5
            Скатерть Saten
            Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
            350 ₽
            Оптовая цена
            5
            Скатерть Ла-Плата
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            Скатерти как необходимый аксессуар для создания уникальной атмосферы ресторана

            Сегодня предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления отличаются разнообразием кухни, стилевого наполнения, уровнем обслуживания и многим другим. Стол ресторана в Ишиме зачастую напоминает сендвич, состоящий из скатертей, мулетонов, а также наперонов и салфеток. При идеальном сочетании данных аксессуаров создается непередаваемая и особенная атмосфера ресторана.

            Скатерть может использоваться для декорирования стола. Яркие цвета скатертей удачно подойдут для проведения детских праздников или дня рождения. Неоспоримым преимуществом скатерти является практичность и низкая стоимость. Классические белые тона создадут атмосферу уюта и комфорта. При минимуме затрат в считанные минуты, используя различные цветовые гаммы скатертей можно варьировать и создавать новый образ кафе, столовой или банкетного зала.

            В ресторанах при современном накрытии на столы применяются две скатерти одного цвета, но не одинаковых фактур. Однако, в классическом варианте декораторы используют комбинацию двух или трех цветов, если они удачно сочетаются с интерьером или с мебелью.

            Где купить скатерти в Ишиме?

            ChiedoCover один из лидеров компаний — производителей текстиля и мебели премиум класса. Взяв за основу многолетний опыт ресторанного бизнеса, был разработан успешный концепт взаимодействия с покупателями. Учитывая отзывы и пожелания клиентов, наша компания производит только надежный, качественный товар, имеющий длительный срок эксплуатации.

            Купить скатерти в Тюменской области Вы можете на нашем официальном сайте. Также вам будет представлена система скидок, разнообразие акций. Компетенции наших менеджеров и персональный подход поможет Вам сделать правильный выбор товара.

            Почему скатерти покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Ишим и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Ишиму ?

              Доставка товара по Ишиму осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Ишиму ?

              Стоимость доставки по Ишиму рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Ишиму осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Ишиму телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Ишиме при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Ишиму с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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