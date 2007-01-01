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          Товары по акции

          Скатерти и напероны в Новокуйбышевске оптом

          от 60 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Новокуйбышевску и Самарской области

          Настоящее фото товара Наперон, произведённого компанией ChiedoCover
          390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Наперон
          Настоящее фото товара Скатерть Saten, произведённого компанией ChiedoCover
          1 510 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Saten
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Плата, произведённого компанией ChiedoCover
          350 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Ла-Плата
          Настоящее фото товара Скатерть Ла-Риойа, произведённого компанией ChiedoCover
          2 400 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Ла-Риойа
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 45х30 ST3015, произведённого компанией ChiedoCover
          60 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сервировочная салфетка 45х30 ST3015
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 44х30, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочная салфетка 44х30
          Настоящее фото товара Салфетка д\сервировки 30*40см бамбук 172, произведённого компанией ChiedoCover
          135 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Салфетка д\сервировки 30*40см бамбук 172
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка 30х45, произведённого компанией ChiedoCover
          115 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочная салфетка 30х45
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Сервировочная салфетка ДеНастия серо-зеленая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочная салфетка ДеНастия голубая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Сервировочная салфетка ДеНастия, персиковая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Сервировочная салфетка ДеНастия, сиреневая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Сервировочная салфетка ДеНастия, серо-фиолетовая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          150 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Сервировочная салфетка ДеНастия, фиолетовая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Сервировочная салфетка ДеНастия, белая, 36 см
          Настоящее фото товара Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см, произведённого компанией ChiedoCover
          225 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Сервировочная салфетка ДеНастия, черная, 36 см
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          Скатерти и напероны как необходимый аксессуар для создания уникальной атмосферы ресторана

          Сегодня предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления отличаются разнообразием кухни, стилевого наполнения, уровнем обслуживания и многим другим. Стол ресторана в Новокуйбышевске зачастую напоминает сендвич, состоящий из скатертей, мулетонов, а также наперонов и салфеток. При идеальном сочетании данных аксессуаров создается непередаваемая и особенная атмосфера ресторана.

          Скатерть может использоваться для декорирования стола. Яркие цвета скатертей удачно подойдут для проведения детских праздников или дня рождения. Неоспоримым преимуществом скатерти является практичность и низкая стоимость. Классические белые тона создадут атмосферу уюта и комфорта. При минимуме затрат в считанные минуты, используя различные цветовые гаммы скатертей можно варьировать и создавать новый образ кафе, столовой или банкетного зала.

          Наперон на столы, как правило, используются в ресторанах и VIP- залах. Он меняется после каждого посетителя и этот атрибут украшения на сегодняшний день является неотъемлемой частью интерьера заведения и успешно сочетается с общим стилем, цветовой гаммой ресторана. При выборе скатерти наперона необходимо следовать следующим принципам: практичность, низкая цена, а также торжественность и парадность. Наперон предохраняет скатерть от потертостей, стирания, поэтому будет правильным решением выбрать их более темных тонов. Напероны могут быть сшиты под разные столы: прямоугольные, квадратные или круглые.

          В ресторанах при современном накрытии на столы применяются две скатерти одного цвета, но не одинаковых фактур. Однако, в классическом варианте декораторы используют комбинацию двух или трех цветов, если они удачно сочетаются с интерьером или с мебелью.

          Где купить скатерти и напероны в Новокуйбышевске?

          ChiedoCover один из лидеров компаний — производителей текстиля и мебели премиум класса. Взяв за основу многолетний опыт ресторанного бизнеса, был разработан успешный концепт взаимодействия с покупателями. Учитывая отзывы и пожелания клиентов, наша компания производит только надежный, качественный товар, имеющий длительный срок эксплуатации.

          Купить скатерти и напероны в Самарской области Вы можете на нашем официальном сайте. Также вам будет представлена система скидок, разнообразие акций. Компетенции наших менеджеров и персональный подход поможет Вам сделать правильный выбор товара.

          Почему скатерти и напероны покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Новокуйбышевск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Новокуйбышевску ?

            Доставка товара по Новокуйбышевску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Новокуйбышевску ?

            Стоимость доставки по Новокуйбышевску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Новокуйбышевску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Новокуйбышевску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Новокуйбышевске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Новокуйбышевску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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