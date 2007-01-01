Открываете новое кафе или планируете ресторанный бизнес в Кстово? Ограниченный бюджет? Тогда отличным бюджетным вариантом станут скатерти из ткани габардин. Достаточно низкая цена в сочетании с практичностью и неприхотливостью в уходе, а также современный дизайн и эстетическая привлекательность на сегодняшний день выдвигает такие чехлы в лидеры по количеству продаж. Одним из самых элегантных и утонченных является шелковый габардин. Он производится из нитей искусственного шелка. Такой пошив габардина, как правило, подходит для статусных мероприятий, официальных лиц, для того чтобы подчеркнуть важность встречи.
Главной отличительной чертой габардина являются водоотталкивающие свойства. Данная характеристика приобретает особую актуальность в банкетных залах, кафе, ресторанах и местах общественного питания. Зачастую неаккуратно пролитая жидкость или бокал вина посетителем заведения оставляет след и трудно поддается стирке. Благодаря водоотталкивающим свойствам скатерти из габардина великолепно чистятся моющими средствами. Таким образом, после корпоратива, банкета или шумной компании обслуживающему персоналу не составит труда привести в порядок заведение.
Также одним из главных преимуществ скатертей из габардина является то, что они не теряют форму после стирки, не сминаются и отлично драпируются. Линейка цветов габардина создаст образ торжества, а также атмосферу изысканности, неповторимости или наоборот: спокойные тона больше подходят для проведение деловых мероприятий или вечерних балов.
Компания ChiedoCover производит скатерти из габардина, а также мебель и другие аксессуары по бюджетной цене. Ориентируясь на отзывы покупателей компания делает ставку на скорость, качество и уровень обслуживания. Сочетание надежности и низкой стоимости позволяют с уверенностью отдавать предпочтение продукции компании ChiedoCover.
Мы предлагаем купить в Кстово скатерти из габардина. Индивидуальный подход, бесплатная консультация, многолетний опыт ресторанного и гостиничного бизнеса позволят изготовить для Вас габардин идеально подходящий для вашей мебели.
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Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Кстово осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Кстово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Кстово осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Кстово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня