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          Скатерти из габардина в Кузнецке оптом

          от 430 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кузнецку и Пензенской области

          Настоящее фото товара Скатерть Габардин, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Габардин белый, 145х145 см, произведённого компанией ChiedoCover-21%
          В наличии
          430 ₽540 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Габардин белый, 145х145 см
          Настоящее фото товара Скатерть Pryanosti габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Pryanosti габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Дед мороз габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          720 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Скатерть Дед мороз габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Весна габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Скатерть Весна габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Лавандовый принт габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          790 ₽
          Оптовая цена
          5
          Скатерть Лавандовый принт габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Chili габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          890 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Скатерть Chili габардин
          Настоящее фото товара Скатерть Madrid габардин, произведённого компанией ChiedoCover
          620 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Скатерть Madrid габардин
          Настоящее фото товара Стул барный Премьер эспрессо, произведённого компанией ChiedoCover
          5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стул барный Премьер эспрессо
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          Скатерти из габардина – плотность, долговечность, привлекательность

          Открываете новое кафе или планируете ресторанный бизнес в Кузнецке? Ограниченный бюджет? Тогда отличным бюджетным вариантом станут скатерти из ткани габардин. Достаточно низкая цена в сочетании с практичностью и неприхотливостью в уходе, а также современный дизайн и эстетическая привлекательность на сегодняшний день выдвигает такие чехлы в лидеры по количеству продаж. Одним из самых элегантных и утонченных является шелковый габардин. Он производится из нитей искусственного шелка. Такой пошив габардина, как правило, подходит для статусных мероприятий, официальных лиц, для того чтобы подчеркнуть важность встречи.

          Главной отличительной чертой габардина являются водоотталкивающие свойства. Данная характеристика приобретает особую актуальность в банкетных залах, кафе, ресторанах и местах общественного питания. Зачастую неаккуратно пролитая жидкость или бокал вина посетителем заведения оставляет след и трудно поддается стирке. Благодаря водоотталкивающим свойствам скатерти из габардина великолепно чистятся моющими средствами. Таким образом, после корпоратива, банкета или шумной компании обслуживающему персоналу не составит труда привести в порядок заведение.

          Также одним из главных преимуществ скатертей из габардина является то, что они не теряют форму после стирки, не сминаются и отлично драпируются. Линейка цветов габардина создаст образ торжества, а также атмосферу изысканности, неповторимости или наоборот: спокойные тона больше подходят для проведение деловых мероприятий или вечерних балов.

          Где купить скатерти из габардина в Пензенской области?

          Компания ChiedoCover производит скатерти из габардина, а также мебель и другие аксессуары по бюджетной цене. Ориентируясь на отзывы покупателей компания делает ставку на скорость, качество и уровень обслуживания. Сочетание надежности и низкой стоимости позволяют с уверенностью отдавать предпочтение продукции компании ChiedoCover.

          Мы предлагаем купить в Кузнецке скатерти из габардина. Индивидуальный подход, бесплатная консультация, многолетний опыт ресторанного и гостиничного бизнеса позволят изготовить для Вас габардин идеально подходящий для вашей мебели.

          Почему скатерти из габардина покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кузнецк и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кузнецку ?

            Доставка товара по Кузнецку осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кузнецку ?

            Стоимость доставки по Кузнецку рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кузнецку осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кузнецку телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кузнецке при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кузнецку с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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