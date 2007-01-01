Скатерти в Пятигорске оптом

от 480 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Пятигорску и Ставропольскому краю

Настоящее фото товара Скатерть Ogni Motilka, произведённого компанией ChiedoCover
1 190 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Ogni Motilka
Настоящее фото товара Скатерть Tabatha, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Tabatha
Настоящее фото товара Скатерть Ramira, произведённого компанией ChiedoCover
3 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть Ramira
Настоящее фото товара Скатерть Demina, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Demina
Настоящее фото товара Скатерть Breakfast in paris, произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.4
Скатерть Breakfast in paris
Настоящее фото товара Скатерть Rokoko Белый , произведённого компанией ChiedoCover
750 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Rokoko Белый
Настоящее фото товара Скатерть Loyared, произведённого компанией ChiedoCover
2 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Скатерть Loyared
Настоящее фото товара Скатерть Limoni , произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.2
Скатерть Limoni
Настоящее фото товара Скатерть Rose, произведённого компанией ChiedoCover
790 ₽
Оптовая цена
4.6
Скатерть Rose
Настоящее фото товара Скатерть Твил, произведённого компанией ChiedoCover
480 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Твил
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, прямоугольная, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
770 ₽
Оптовая цена
4.7
Скатерть Ричард, прямоугольная
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
2 990 ₽
Оптовая цена
4.1
Скатерть журавинка D300, слоновая кость, цветок
Настоящее фото товара Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
1 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Скатерть журавинка D210, слоновая кость, вензель
Настоящее фото товара Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок, произведённого компанией ChiedoCover
В наличии
2 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Скатерть журавинка 250x250см, шампань цветок
Настоящее фото товара Скатерть Журавинка, произведённого компанией ChiedoCover
620 ₽
Оптовая цена
5
Скатерть Журавинка
Настоящее фото товара Скатерть Ричард, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
770 ₽
Оптовая цена
4.3
Скатерть Ричард
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Скатерти как необходимый аксессуар для создания уникальной атмосферы ресторана

Сегодня предприятия общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления отличаются разнообразием кухни, стилевого наполнения, уровнем обслуживания и многим другим. Стол ресторана в Пятигорске зачастую напоминает сендвич, состоящий из скатертей, мулетонов, а также наперонов и салфеток. При идеальном сочетании данных аксессуаров создается непередаваемая и особенная атмосфера ресторана.

Скатерть может использоваться для декорирования стола. Яркие цвета скатертей удачно подойдут для проведения детских праздников или дня рождения. Неоспоримым преимуществом скатерти является практичность и низкая стоимость. Классические белые тона создадут атмосферу уюта и комфорта. При минимуме затрат в считанные минуты, используя различные цветовые гаммы скатертей можно варьировать и создавать новый образ кафе, столовой или банкетного зала.

В ресторанах при современном накрытии на столы применяются две скатерти одного цвета, но не одинаковых фактур. Однако, в классическом варианте декораторы используют комбинацию двух или трех цветов, если они удачно сочетаются с интерьером или с мебелью.

Где купить скатерти в Пятигорске?

ChiedoCover один из лидеров компаний — производителей текстиля и мебели премиум класса. Взяв за основу многолетний опыт ресторанного бизнеса, был разработан успешный концепт взаимодействия с покупателями. Учитывая отзывы и пожелания клиентов, наша компания производит только надежный, качественный товар, имеющий длительный срок эксплуатации.

Купить скатерти в Ставропольском крае Вы можете на нашем официальном сайте. Также вам будет представлена система скидок, разнообразие акций. Компетенции наших менеджеров и персональный подход поможет Вам сделать правильный выбор товара.

Почему скатерти покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Пятигорск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Пятигорску ?

    Доставка товара по Пятигорску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Пятигорску ?

    Стоимость доставки по Пятигорску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Пятигорску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Пятигорску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Пятигорске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Пятигорску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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