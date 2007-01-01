Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Благовещенску и Башкортостану
Сегодня все больше популярность набирают складные столы. Благодаря мобильности и компактности, они особенно ценятся среди организаторов выездного обслуживания. Они удобны при перевозке, а также экономии пространства при хранении на складе.
Большой выбор складных моделей позволяет найти правильное решение, которое расставит акценты и украсит интерьер.
Как правильно выбирать складные столы?
Как правило основания складного стола изготавливают из металла. Это наиболее прочный и долговечный материал. Даже если столешница придет в негодность, каркас может остаться невредимым. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание на качество крепления складного механизма, а также на обработку металла.
Если вы планируйте использовать столы на улице, то должно быть дополнительное защитное покрытие от эффекта коррозии.
Столешница из пластика – самый оптимальный вариант для уличного кафе. Древесина также может использоваться на открытом воздухе, если покрыта специальным яхтным или другим водоотталкивающим лаком.
ЛДСП, фанера или ДВП подходит для закрытых помещений, при попадании влаги материал быстро придет в негодность. Обращайте внимание на углы и кромку столешниц.
Так как столешницы занимают большую площадь зала, дизайн очень важен. Дизайн направлен на улучшение внешнего вида помещения, поэтому при выборе столов важно уделить внимание их внешнему виду. Он должен гармонично вписываться в основную стилистику заведения и украшать интерьер.
Иногда чтобы подчеркнуть дизайн интерьера, достаточно украсить стол декором. На сайте представлен большой выбор текстиля и декоративных украшений – скатерти, салфетки, напероны и т.д.
Размеры
Компания ChiedoCover производит складные столы для оснащения кафе и выездного обслуживания. Изделия проходят тщательную проверку на каждом этапе изготовления, а материалы люксового качества отечественного и зарубежного производства гарантируют долговечность.
Мы поставляем товары в любой район города Благовещенск и по Башкортостану. Для получения консультации звоните по номеру, указанному на сайте. Наши менеджеры расскажут вам о всех предложениях, а также найти подходящее решение, исходя от ваших пожеланий.
стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!
Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.
Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера
Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки
Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.
Текстиль доставляем бесплатно, мебель —
отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.
Мы представляем все необходимые документы:
накладные, счета-фактуры, договоры.
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества
Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.
Доставка товара по Благовещенску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Благовещенску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Благовещенску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Благовещенску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня