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          Товары по акции

          Складные столы в Кстово оптом

          от 190 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Кстово и Нижегородской области

          Настоящее фото товара Стол Лидер 3, уличный из реек, темный, произведённого компанией ChiedoCover
          7 490 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стол Лидер 3, уличный из реек, темный
          Настоящее фото товара Стол складной Дорни 150, произведённого компанией ChiedoCover
          6 390 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Стол складной Дорни 150
          Настоящее фото товара Стол складной Тейкли 240, произведённого компанией ChiedoCover-3%
          6 990 ₽7 190 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Тейкли 240
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 150, произведённого компанией ChiedoCover
          8 690 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол складной Раунд 150
          Настоящее фото товара Стол складной Раунд 180, произведённого компанией ChiedoCover-8%
          12 490 ₽13 490 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол складной Раунд 180
          Настоящее фото товара Стол складной Уитни, произведённого компанией ChiedoCover-29%
          3 690 ₽5 190 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стол складной Уитни
          Настоящее фото товара Стол складной уличный 1204NM, произведённого компанией ChiedoCover
          5 800 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной уличный 1204NM
          Настоящее фото товара Стол Лидер 4, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          2 250 ₽
          Оптовая цена
          4.4
          Стол Лидер 4, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол Лидер 13, уличный из реек, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          4 650 ₽
          Оптовая цена
          4.5
          Стол Лидер 13, уличный из реек
          Настоящее фото товара Стол складной Натали белый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол складной Натали белый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали серый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стол складной Натали серый
          Настоящее фото товара Стол складной Натали зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
          3 490 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол складной Натали зеленый
          Настоящее фото товара Стол-трансформер Лидвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
          29 900 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стол-трансформер Лидвуд белый
          Настоящее фото товара Стол-трансформер Ликата, произведённого компанией ChiedoCover
          27 170 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол-трансформер Ликата
          Настоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд белый, произведённого компанией ChiedoCover
          44 200 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стол-трансформер Линвуд белый
          Настоящее фото товара Стол-трансформер Линвуд венге, произведённого компанией ChiedoCover
          31 070 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Стол-трансформер Линвуд венге
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          Складные столы оптом

          Сегодня все больше популярность набирают складные столы. Благодаря мобильности и компактности, они особенно ценятся среди организаторов выездного обслуживания. Они удобны при перевозке, а также экономии пространства при хранении на складе.

          Большой выбор складных моделей позволяет найти правильное решение, которое расставит акценты и украсит интерьер.

          Как правильно выбирать складные столы?

          Каркас

          Как правило основания складного стола изготавливают из металла. Это наиболее прочный и долговечный материал. Даже если столешница придет в негодность, каркас может остаться невредимым. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание на качество крепления складного механизма, а также на обработку металла.

          Если вы планируйте использовать столы на улице, то должно быть дополнительное защитное покрытие от эффекта коррозии.

          Столешница

          Столешница из пластика – самый оптимальный вариант для уличного кафе. Древесина также может использоваться на открытом воздухе, если покрыта специальным яхтным или другим водоотталкивающим лаком.

          ЛДСП, фанера или ДВП подходит для закрытых помещений, при попадании влаги материал быстро придет в негодность. Обращайте внимание на углы и кромку столешниц.

          Дизайн

          Так как столешницы занимают большую площадь зала, дизайн очень важен. Дизайн направлен на улучшение внешнего вида помещения, поэтому при выборе столов важно уделить внимание их внешнему виду. Он должен гармонично вписываться в основную стилистику заведения и украшать интерьер.

          Иногда чтобы подчеркнуть дизайн интерьера, достаточно украсить стол декором. На сайте представлен большой выбор текстиля и декоративных украшений – скатерти, салфетки, напероны и т.д.

          Размеры

          • 720 – 750 мм – оптимальная высота для обычных обеденных столов.
          • 760—780 мм – высота банкетных столов.
          • 1000—1050 мм – высота фуршетных столов.

          Где купить недорогие складные столы в Кстово?

          Компания ChiedoCover производит складные столы для оснащения кафе и выездного обслуживания. Изделия проходят тщательную проверку на каждом этапе изготовления, а материалы люксового качества отечественного и зарубежного производства гарантируют долговечность.

          Мы поставляем товары в любой район города Кстово и по Нижегородской области. Для получения консультации звоните по номеру, указанному на сайте. Наши менеджеры расскажут вам о всех предложениях, а также найти подходящее решение, исходя от ваших пожеланий.

          Почему складные столы покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Кстово и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Кстово ?

            Доставка товара по Кстово осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Кстово ?

            Стоимость доставки по Кстово рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Кстово осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Кстово телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Кстово при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Кстово с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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