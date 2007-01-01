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          Товары по акции

          Складные стулья в Мичуринске оптом

          от 690 ₽

          Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Мичуринску и Тамбовской области

          Настоящее фото товара Стул Мулен, произведённого компанией ChiedoCover
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Мулен
          Настоящее фото товара Кемпер темный, произведённого компанией ChiedoCover
          1 090 ₽
          Оптовая цена
          4.9
          Кемпер темный
          Настоящее фото товара Стул Безье черный, произведённого компанией ChiedoCover
          3 250 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Безье черный
          Настоящее фото товара Стул Орлеан-2, произведённого компанией ChiedoCover
          1 790 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул Орлеан-2
          Настоящее фото товара Стул складной Takoma, произведённого компанией ChiedoCover
          20 390 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул складной Takoma
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Юта, коричневый
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, красное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Стул складной Юта, красное дерево
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, натуральное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          5
          Стул складной Юта, натуральное дерево
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, черный, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул складной Юта, черный
          Настоящее фото товара Стул складной Юта, белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул складной Юта, белый
          Настоящее фото товара Табурет складной МДФ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
          690 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Табурет складной МДФ бежевый
          Настоящее фото товара Стул Форест Гамп 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          2 150 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Форест Гамп 20мм
          Настоящее фото товара Стул Форест 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
          Новинка
          1 690 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Стул Форест 20мм
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          В чем преимущество складных стульев?

          Стулья для кафе имеют большое значение для заведения. Правильно подобранная мебель способна подчеркнуть стиль, стать дополнительным элементом декора для интерьера, выгодно вписаться в помещение, сэкономив пространство.

          Если заведение расположено в небольшом зале, то складные стулья станут прекрасным решением по вопросу оснащения. Экономия пространства не должна быть за счет комфорта. Поэтому выбирая мебель необходимо учитывать следующие критерии:

          • Комфортабельность – забота о госте проявляется в удобной мебели, поэтому важно выбрать универсальные стулья, подходящие по параметрам большинству людей. Например, ширина сидения должна быть не менее 380 мм, глубина мягких сидений должна обеспечивать ощущения давления под коленями.
          • Устойчивость – каркас должен обеспечивать устойчивое положение стула на поверхности, при выборе стоит обратить особое внимание на крепление. Самыми надежными вариантами считаются стулья на металлокаркасе.
          • Практичность – характеризуется эргономичностью, простотой в уходе и долгим сроком службы.
          • Соответствие по стилю – если дизайн мебели не совпадает с общим стилевым решением, мебель будет выглядеть нелепо, что отталкивает клиентов. Стильные стулья – это то, но что в первую очередь обращают внимание посетители, входя в зал, они способны создать приятное первое впечатление, либо желание поскорее уйти.

          Купить складные стулья в Мичуринске недорого возможно!

          Сегодня на рынке представлен огромный выбор складных стульев различных по конфигурации, размерам и по цветовым решениям. В каталоге компании ChiedoCover вы найдете широкий ассортимент моделей для обычных и уличных кафе, ресторанов, баров. Вы сможете сами выбрать расцветку, вариант каркаса по своему усмотрению, благодаря чему стулья прекрасно впишутся в именно в интерьер вашего зала!

          Мы поставляем товары для сферы HoReCa для города Мичуринск, а также по Тамбовской области.

          Почему покупать в ChiedoCover выгодно?

          • Наши цены ниже среднерыночной стоимости благодаря собственному производству.
          • При оптовой закупке цена за стул снижается до 20%.
          • Для каждого клиента мы готовы сделать персональное предложение.

          Наши менеджеры готовы помочь с выбором, ответить на все интересующие вопросы, проконсультировать по вопросам оплаты и доставки. Чтобы связаться со специалистом позвоните по номеру горячей линии, либо закажите бесплатный звонок на сайте.

          Почему складные стулья покупают в ChiedoCover?

          • Более 3000 моделей

            стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

          • Гарантия

            Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

          • Пробники

            Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

          • Оперативное производство

            Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

          • Индивидуальные заказы

            Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

          • Доставка в Мичуринск и другие города России и ближнего зарубежья

            Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
            Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

          • Полный пакет документов

            Мы представляем все необходимые документы:
            накладные, счета-фактуры, договоры.

          • Выгодные предложения

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

          • Гарантированное качество продукции

            Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

          • Частичная оплата

            Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

          Подробнее о ChiedoCover

          Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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          Частые вопросы

          • 🚚 Как осуществляется доставка по Мичуринску ?

            Доставка товара по Мичуринску осуществляется транспортными компаниями.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

          • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Мичуринску ?

            Стоимость доставки по Мичуринску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

            Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

            • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
            • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

            Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

            Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            Доставка текстиля по Мичуринску осуществляется бесплатно.

          • ❓ Возможен ли самовывоз?

            Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

            • Самовывоз со склада в Москве;
            • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
            • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
          • 💳 Как происходит оплата?

            Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

            • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
            • Возможна частичная оплата
            • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам
          • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

            Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

            Подробная информация на странице Гарантия

          • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

            Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

            Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

          • ✅ Как сделать заказ?
            1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
            2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
            3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Мичуринску телефону +7 922 906 67 77
            4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
            5. Оплата доставки происходит в Мичуринске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

            Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

            При выборе доставки по Мичуринску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

          • 🪑 Вы производители или перепродаете?

            Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

          • 💥 Есть ли скидки?

            Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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