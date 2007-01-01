Складные стулья в Шахтёрске оптом

от 990 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Acquamarina, тортора, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло пластиковое складное Acquamarina, тортора
Настоящее фото товара Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый, произведённого компанией ChiedoCover
8 590 ₽
Оптовая цена
4.2
Кресло пластиковое складное Acquamarina, белый
Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Комфорт складной, офисный, черный
Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Комфорт складной, офисный, бежевый
Настоящее фото товара Стул Комфорт складной, офисный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Комфорт складной, офисный, серый
Настоящее фото товара Стул Lotos, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
7 520 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Lotos, без покрытия
Настоящее фото товара Кресло Grand, коньяк, произведённого компанией ChiedoCover
15 980 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Grand, коньяк
Настоящее фото товара Кресло Fronto, белое, произведённого компанией ChiedoCover
13 030 ₽
Оптовая цена
4.5
Кресло Fronto, белое
Настоящее фото товара Кресло Atol, капучино, произведённого компанией ChiedoCover
12 450 ₽
Оптовая цена
4.3
Кресло Atol, капучино
Настоящее фото товара Кресло Liman, без покрытия, произведённого компанией ChiedoCover
8 326 ₽
Оптовая цена
4.9
Кресло Liman, без покрытия
Настоящее фото товара Стул складной Джон черный, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
2 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул складной Джон черный
Настоящее фото товара Стул Joker коричневый, складной, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Joker коричневый, складной
Настоящее фото товара Стул Joker черный, складной, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Joker черный, складной
Настоящее фото товара Стул складной Тунга, без отделки, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул складной Тунга, без отделки
Настоящее фото товара Стул складной Тунга, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 790 ₽
Оптовая цена
5
Стул складной Тунга, орех
Настоящее фото товара Стул Опус Slim, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
1 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул Опус Slim
Смотреть все

В чем преимущество складных стульев?

Стулья для кафе имеют большое значение для заведения. Правильно подобранная мебель способна подчеркнуть стиль, стать дополнительным элементом декора для интерьера, выгодно вписаться в помещение, сэкономив пространство.

Если заведение расположено в небольшом зале, то складные стулья станут прекрасным решением по вопросу оснащения. Экономия пространства не должна быть за счет комфорта. Поэтому выбирая мебель необходимо учитывать следующие критерии:

  • Комфортабельность – забота о госте проявляется в удобной мебели, поэтому важно выбрать универсальные стулья, подходящие по параметрам большинству людей. Например, ширина сидения должна быть не менее 380 мм, глубина мягких сидений должна обеспечивать ощущения давления под коленями.
  • Устойчивость – каркас должен обеспечивать устойчивое положение стула на поверхности, при выборе стоит обратить особое внимание на крепление. Самыми надежными вариантами считаются стулья на металлокаркасе.
  • Практичность – характеризуется эргономичностью, простотой в уходе и долгим сроком службы.
  • Соответствие по стилю – если дизайн мебели не совпадает с общим стилевым решением, мебель будет выглядеть нелепо, что отталкивает клиентов. Стильные стулья – это то, но что в первую очередь обращают внимание посетители, входя в зал, они способны создать приятное первое впечатление, либо желание поскорее уйти.

Купить складные стулья в Шахтёрске недорого возможно!

Сегодня на рынке представлен огромный выбор складных стульев различных по конфигурации, размерам и по цветовым решениям. В каталоге компании ChiedoCover вы найдете широкий ассортимент моделей для обычных и уличных кафе, ресторанов, баров. Вы сможете сами выбрать расцветку, вариант каркаса по своему усмотрению, благодаря чему стулья прекрасно впишутся в именно в интерьер вашего зала!

Мы поставляем товары для сферы HoReCa для города Шахтёрск, а также по Сахалинской области.

Почему покупать в ChiedoCover выгодно?

  • Наши цены ниже среднерыночной стоимости благодаря собственному производству.
  • При оптовой закупке цена за стул снижается до 20%.
  • Для каждого клиента мы готовы сделать персональное предложение.

Наши менеджеры готовы помочь с выбором, ответить на все интересующие вопросы, проконсультировать по вопросам оплаты и доставки. Чтобы связаться со специалистом позвоните по номеру горячей линии, либо закажите бесплатный звонок на сайте.

Почему складные стулья покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

Видео о компании ChiedoCover - региональная страница loading="lazy">

Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

Есть другие вопросы?

Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь
с политикой конфиденциальности

Отзывы о продукции ChiedoCover

Все отзывы

Нас рекомендуют