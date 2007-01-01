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            Товары по акции

            Складные стулья в Воронеже оптом

            от 1 090 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Воронежу и Воронежской области

            Настоящее фото товара Кемпер светлый, произведённого компанией ChiedoCover
            1 090 ₽
            Оптовая цена
            4.5
            Кемпер светлый
            Настоящее фото товара Стул Орлеан-3, произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул Орлеан-3
            Настоящее фото товара Стул Орлеан-4, произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул Орлеан-4
            Настоящее фото товара Стул Орлеан-5, произведённого компанией ChiedoCover
            1 890 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Орлеан-5
            Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Стул складной Торни, без покраски
            Настоящее фото товара Стул складной Торни, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            5
            Стул складной Торни, голубой
            Настоящее фото товара Стул складной Торни, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Стул складной Торни, коричневый
            Настоящее фото товара Стул Party, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
            5 200 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Стул Party, серебристый
            Настоящее фото товара Стул Party, серый, произведённого компанией ChiedoCover
            4 900 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул Party, серый
            Настоящее фото товара Складной стул Алекс, произведённого компанией ChiedoCover
            2 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Складной стул Алекс
            Настоящее фото товара Стул Сатурн , произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Стул Сатурн
            Настоящее фото товара Стул Луна-1 , произведённого компанией ChiedoCover
            1 690 ₽
            Оптовая цена
            4.4
            Стул Луна-1
            Настоящее фото товара Стул складной Джек серый, произведённого компанией ChiedoCover
            1 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Стул складной Джек серый
            Настоящее фото товара Стул складной Takoma, произведённого компанией ChiedoCover
            20 390 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Стул складной Takoma
            Настоящее фото товара Стул складной Opener, произведённого компанией ChiedoCover
            3 390 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул складной Opener
            Настоящее фото товара Стул складной Юта, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
            Новинка
            2 690 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Стул складной Юта, коричневый
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            В чем преимущество складных стульев?

            Стулья для кафе имеют большое значение для заведения. Правильно подобранная мебель способна подчеркнуть стиль, стать дополнительным элементом декора для интерьера, выгодно вписаться в помещение, сэкономив пространство.

            Если заведение расположено в небольшом зале, то складные стулья станут прекрасным решением по вопросу оснащения. Экономия пространства не должна быть за счет комфорта. Поэтому выбирая мебель необходимо учитывать следующие критерии:

            • Комфортабельность – забота о госте проявляется в удобной мебели, поэтому важно выбрать универсальные стулья, подходящие по параметрам большинству людей. Например, ширина сидения должна быть не менее 380 мм, глубина мягких сидений должна обеспечивать ощущения давления под коленями.
            • Устойчивость – каркас должен обеспечивать устойчивое положение стула на поверхности, при выборе стоит обратить особое внимание на крепление. Самыми надежными вариантами считаются стулья на металлокаркасе.
            • Практичность – характеризуется эргономичностью, простотой в уходе и долгим сроком службы.
            • Соответствие по стилю – если дизайн мебели не совпадает с общим стилевым решением, мебель будет выглядеть нелепо, что отталкивает клиентов. Стильные стулья – это то, но что в первую очередь обращают внимание посетители, входя в зал, они способны создать приятное первое впечатление, либо желание поскорее уйти.

            Купить складные стулья в Воронеже недорого возможно!

            Сегодня на рынке представлен огромный выбор складных стульев различных по конфигурации, размерам и по цветовым решениям. В каталоге компании ChiedoCover вы найдете широкий ассортимент моделей для обычных и уличных кафе, ресторанов, баров. Вы сможете сами выбрать расцветку, вариант каркаса по своему усмотрению, благодаря чему стулья прекрасно впишутся в именно в интерьер вашего зала!

            Мы поставляем товары для сферы HoReCa для города Воронеж, а также по Воронежской области.

            Почему покупать в ChiedoCover выгодно?

            • Наши цены ниже среднерыночной стоимости благодаря собственному производству.
            • При оптовой закупке цена за стул снижается до 20%.
            • Для каждого клиента мы готовы сделать персональное предложение.

            Наши менеджеры готовы помочь с выбором, ответить на все интересующие вопросы, проконсультировать по вопросам оплаты и доставки. Чтобы связаться со специалистом позвоните по номеру горячей линии, либо закажите бесплатный звонок на сайте.

            Почему складные стулья покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Воронеж и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Воронежу ?

              Доставка товара по Воронежу осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Воронежу ?

              Стоимость доставки по Воронежу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Воронежу осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Воронежу телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Воронеже при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Воронежу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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