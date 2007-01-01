Стиль Лофт в Люберцах — очень модный и признанный ведущими рестораторами стиль, который сочетает в себе самые различные идеи. Слэбы в кафе или ресторан великолепно дополнят стиль Лофт, станут визитной карточкой Вашего заведения и самым беспроигрышным вариантом для привлечения внимания гостей и посетителей.
Само понятие слэб пришло к нам из США и Европы. Слэб — это, как правило, продольный и поперечный спил целого участка ствола. В качестве материала используются спилы таких ценных пород как: дуб, тополь, клен, американский орех и др. Процесс заготовки происходит на санитарных рубках, а сам распил на оборудованных пилорамах. После этого в больших боксах происходит процесс сушки, который может занять до нескольких месяцев. Самыми ценными являются спилы в местах разветвления стола или изгиба. Хороший спил ствола дерева происходит с минимальным преобразованием форм. Таким образом, создается уникальный и неповторимый дизайн слэба.
Особенности слэба
В результате спила получается открытое сечение древесины, которые превосходно демонстрирует рисунок текстуры, ее исключительный вид. В тоже время, ценность слэбов в том, что в результате спила образуются вполне естественные пороки и недостатки в виде трещин, наростов, а также сучков и других недочетов. Это создает атмосферу естественной природы и прекрасно дополняет существующий интерьер.
Слэбы отлично зарекомендовали себя в кафе Лофт стиля или в ресторанах стилизованых и оформленных под старину. Они очень удобны в обслуживании и уходе, отличаются предельной долговечностью, надежностью и прочностью. Также характерной особенностью слэбов является стойкость к механическим воздействиям.
Итак, если Вы решили удивить и восхитить гостей необычным дизайном, сделать так, чтобы Ваше заведение пользовалось интересом и спросом, то установка слэбов в кафе или ресторан — отличное решение для Вашего заведения.
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Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
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