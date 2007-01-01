Слэбы в Шахтёрске оптом

от 20 900 ₽

Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Шахтёрску и Сахалинской области

Настоящее фото товара Стол River, произведённого компанией ChiedoCover
41 590 ₽
Оптовая цена
5
Стол River
Настоящее фото товара Стол Plank, произведённого компанией ChiedoCover
48 950 ₽
Оптовая цена
4.5
Стол Plank
Настоящее фото товара Стол Round Bred, произведённого компанией ChiedoCover
25 190 ₽
Оптовая цена
4.7
Стол Round Bred
Настоящее фото товара Стол Long Plank, произведённого компанией ChiedoCover
43 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Стол Long Plank
Настоящее фото товара Стол Sea, произведённого компанией ChiedoCover
45 690 ₽
Оптовая цена
4.3
Стол Sea
Настоящее фото товара Стол Stump, произведённого компанией ChiedoCover
22 590 ₽
Оптовая цена
4.8
Стол Stump
Настоящее фото товара Стол Box RIver, произведённого компанией ChiedoCover
47 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Box RIver
Настоящее фото товара Стол Canyon, произведённого компанией ChiedoCover
25 790 ₽
Оптовая цена
4.6
Стол Canyon
Настоящее фото товара Слэб Волга, произведённого компанией ChiedoCover
48 650 ₽
Оптовая цена
4.2
Слэб Волга
Настоящее фото товара Слэб Алдан, произведённого компанией ChiedoCover
51 600 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Алдан
Настоящее фото товара Слэб Колыма, произведённого компанией ChiedoCover
27 300 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Колыма
Настоящее фото товара Слэб Дон, произведённого компанией ChiedoCover
33 900 ₽
Оптовая цена
4.5
Слэб Дон
Настоящее фото товара Слэб Печора, произведённого компанией ChiedoCover
74 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Слэб Печора
Настоящее фото товара Слэб Индигирка, произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.7
Слэб Индигирка
Настоящее фото товара Слэб Ангара, произведённого компанией ChiedoCover
20 900 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Ангара
Настоящее фото товара Слэб Тавда, произведённого компанией ChiedoCover
24 600 ₽
Оптовая цена
4.3
Слэб Тавда
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Слэбы: ультрасовременный дизайн и неповторимый стиль

Стиль Лофт в Шахтёрске — очень модный и признанный ведущими рестораторами стиль, который сочетает в себе самые различные идеи. Слэбы в кафе или ресторан великолепно дополнят стиль Лофт, станут визитной карточкой Вашего заведения и самым беспроигрышным вариантом для привлечения внимания гостей и посетителей.

Что такое слэб?

Само понятие слэб пришло к нам из США и Европы. Слэб — это, как правило, продольный и поперечный спил целого участка ствола. В качестве материала используются спилы таких ценных пород как: дуб, тополь, клен, американский орех и др. Процесс заготовки происходит на санитарных рубках, а сам распил на оборудованных пилорамах. После этого в больших боксах происходит процесс сушки, который может занять до нескольких месяцев. Самыми ценными являются спилы в местах разветвления стола или изгиба. Хороший спил ствола дерева происходит с минимальным преобразованием форм. Таким образом, создается уникальный и неповторимый дизайн слэба.

Особенности слэба

В результате спила получается открытое сечение древесины, которые превосходно демонстрирует рисунок текстуры, ее исключительный вид. В тоже время, ценность слэбов в том, что в результате спила образуются вполне естественные пороки и недостатки в виде трещин, наростов, а также сучков и других недочетов. Это создает атмосферу естественной природы и прекрасно дополняет существующий интерьер.

Преимущества слэбов в кафе или ресторане

Слэбы отлично зарекомендовали себя в кафе Лофт стиля или в ресторанах стилизованых и оформленных под старину. Они очень удобны в обслуживании и уходе, отличаются предельной долговечностью, надежностью и прочностью. Также характерной особенностью слэбов является стойкость к механическим воздействиям.

Итак, если Вы решили удивить и восхитить гостей необычным дизайном, сделать так, чтобы Ваше заведение пользовалось интересом и спросом, то установка слэбов в кафе или ресторан — отличное решение для Вашего заведения.

Где купить слэбы для кафе или ресторана в Сахалинской области?

ChiedoCover — это комплексное оснащение сегмента HoReCa. Пять собственных производственных площадок, уникальность качества и надежности выпускаемой продукции в сочетании с доступной ценой выдвигают нашу компанию в лидеры гостиничного и ресторанного бизнеса.

Купить слэбы в Шахтёрске Вы можете на нашем веб-сайте. Наличие склада в Шахтёрске позволяет самостоятельно забрать свой заказ. Если у Вас такой возможности нет, то мы осуществляем доставку по всей России и странам СНГ любой удобной для Вас транспортной компанией.

Почему слэбы покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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