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            Товары по акции

            Современные диваны в Череповце оптом

            от 7 290 ₽

            Скидки до 40%, регулярные акции, индивидуальные предложения, доставка по Череповцу и Вологодской области

            Настоящее фото товара Диван Лотос, произведённого компанией ChiedoCover
            9 190 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Лотос
            Настоящее фото товара Диван Рондо, произведённого компанией ChiedoCover
            9 290 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Рондо
            Настоящее фото товара Диван Visit, произведённого компанией ChiedoCover
            12 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Visit
            Настоящее фото товара Диван Тик-так, произведённого компанией ChiedoCover
            8 790 ₽
            Оптовая цена
            4.3
            Диван Тик-так
            Настоящее фото товара Диван Антей, произведённого компанией ChiedoCover
            12 590 ₽
            Оптовая цена
            5
            Диван Антей
            Настоящее фото товара Диван Дели малогабаритный, произведённого компанией ChiedoCover
            15 390 ₽
            Оптовая цена
            4.9
            Диван Дели малогабаритный
            Настоящее фото товара Диван Дели, произведённого компанией ChiedoCover
            24 090 ₽
            Оптовая цена
            4.8
            Диван Дели
            Настоящее фото товара Диван Джаконда, произведённого компанией ChiedoCover
            20 690 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Джаконда
            Настоящее фото товара Диван Джина, произведённого компанией ChiedoCover
            16 490 ₽
            Оптовая цена
            4.1
            Диван Джина
            Настоящее фото товара Диван Флорида, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван Флорида
            Настоящее фото товара Диван Даллас, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Даллас
            Настоящее фото товара Диван Техас, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Техас
            Настоящее фото товара Диван Аргос, произведённого компанией ChiedoCover
            14 490 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван Аргос
            Настоящее фото товара Диван Севилья, произведённого компанией ChiedoCover
            7 290 ₽
            Оптовая цена
            4.2
            Диван Севилья
            Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 2-х местный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
            8 090 ₽
            Оптовая цена
            4.7
            Диван из ротанга Агирре 2-х местный, шоколад
            Настоящее фото товара Диван из ротанга Агирре 3-х местный, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
            9 590 ₽
            Оптовая цена
            4.6
            Диван из ротанга Агирре 3-х местный, шоколад
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            Современные диваны — незаменимый элемент мебельного оснащения HoReCa

            Сегодня комфорт и удобство — это две основные характеристики, которыми должна обладать современная мебель. Это неудивительно, поскольку в Череповце можно встретить рестораны и другие места общественного питания в самых разных стилях, в желании удивить и расположить посетителей многие рестораторы используют максимально комфортную мебель. Как произвести мебельное оснащение нового ресторана или обновить стиль? Современные диваны помогут решить поставленную задачу.

            Требования, предъявляемые к современным диванам

            Первым правилом, которым необходимо руководствоваться при выборе мебели в ресторан — это стилевое направление, так как исходя из этого можно будет выставить тот или иной фильтр и упросить поиск. Российский рынок гостинично-ресторанного бизнеса изобилует различными моделями современных диванов. Отметим требования, которым должна соответствовать такая мебель для ресторана или кафе:

            • высокое качество (это первое и, наверное, одно из самых главных требований, выдвигаемых для современных диванов)
            • практичность (в условиях повседневной работы мест общественного питания важно, чтобы такую мебель можно было быстро, а также просто и легко привести в порядок)
            • стойкость и устойчивость к механическим нагрузкам
            • большой каталог продукции (так как стилевых направлений очень много, важно, чтобы у рестораторов и отельеров была возможность подобрать не только форму и вид, но и, безусловно, цвет и дизайн современных диванов)
            • компактность (любая полезная площадь в заведении всегда имеет колоссальное значение, поэтому данную характеристику невозможно обойти стороной)

            Как мы видим, качественные современные диваны должны отвечать вышеперечисленным качествам, при этом самое главное правило состоит в том, чтобы гостям и посетителям Вашего заведения было комфортно и удобно расположиться и приятно провести время в ресторане или кафе.

            Виды современных диванов

            Одним из интересных современных диванов является модель Чайхана, которая шикарно смотрится в ресторанах и кафе восточной кухни. Каркас таких моделей выполнен из березовой фанеры и плиты ДСП, наполнителем выступает латексоподобный пенополиуретан. Это сочетание материалов гарантирует уют и удобство для посетителей. Удачная расцветка в виде цветов Востока дополнит соответствующую атмосферу и расположит Ваших гостей на территорию восточной кухни.

            Где купить диваны в современном стиле в Череповце в ресторан, кафе или гостиницу?

            Предприятие ChiedoCover основано в 2007 году, с тех пор мы успешно и эффективно развиваемся, сумели расширить производство и стали одними из лидеров по изготовлению и продаже банкетной мебели и текстиля для HoReCa. Ответственное отношение к каждому клиенту, забота о качестве и долговечности нашей продукции — основа работы нашей компании.

            Купить классические современные диваны в Череповце и {district_p}} можно на официальном сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж быстро реагируют на заявки, в случае, если Вы готовы произвести заказ, то в самые кротчайшие сроки с Вами свяжется наш специалист.

            Почему современные диваны покупают в ChiedoCover?

            • Более 3000 моделей

              стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

            • Гарантия

              Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

            • Пробники

              Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

            • Оперативное производство

              Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

            • Индивидуальные заказы

              Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

            • Доставка в Череповец и другие города России и ближнего зарубежья

              Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
              Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

            • Полный пакет документов

              Мы представляем все необходимые документы:
              накладные, счета-фактуры, договоры.

            • Выгодные предложения

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

            • Гарантированное качество продукции

              Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

            • Частичная оплата

              Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

            Подробнее о ChiedoCover

            Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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            Частые вопросы

            • 🚚 Как осуществляется доставка по Череповцу ?

              Доставка товара по Череповцу осуществляется транспортными компаниями.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

            • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Череповцу ?

              Стоимость доставки по Череповцу рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

              Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

              • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
              • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

              Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

              Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

              Доставка текстиля по Череповцу осуществляется бесплатно.

            • ❓ Возможен ли самовывоз?

              Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

              • Самовывоз со склада в Москве;
              • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
              • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
              • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
            • 💳 Как происходит оплата?

              Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

              • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
              • Возможна частичная оплата
              • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

              Подробная информация на странице Оплата

            • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

              Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

              Подробная информация на странице Гарантия

            • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

              Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

              Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

            • ✅ Как сделать заказ?
              1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
              2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
              3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Череповцу телефону +7 922 906 67 77
              4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
              5. Оплата доставки происходит в Череповце при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

              Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

              При выборе доставки по Череповцу с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

            • 🪑 Вы производители или перепродаете?

              Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

            • 💥 Есть ли скидки?

              Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

              С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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