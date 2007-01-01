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Сегодня комфорт и удобство — это две основные характеристики, которыми должна обладать современная мебель. Это неудивительно, поскольку в Новороссийске можно встретить рестораны и другие места общественного питания в самых разных стилях, в желании удивить и расположить посетителей многие рестораторы используют максимально комфортную мебель. Как произвести мебельное оснащение нового ресторана или обновить стиль? Современные диваны помогут решить поставленную задачу.
Первым правилом, которым необходимо руководствоваться при выборе мебели в ресторан — это стилевое направление, так как исходя из этого можно будет выставить тот или иной фильтр и упросить поиск. Российский рынок гостинично-ресторанного бизнеса изобилует различными моделями современных диванов. Отметим требования, которым должна соответствовать такая мебель для ресторана или кафе:
Как мы видим, качественные современные диваны должны отвечать вышеперечисленным качествам, при этом самое главное правило состоит в том, чтобы гостям и посетителям Вашего заведения было комфортно и удобно расположиться и приятно провести время в ресторане или кафе.
Одним из интересных современных диванов является модель Чайхана, которая шикарно смотрится в ресторанах и кафе восточной кухни. Каркас таких моделей выполнен из березовой фанеры и плиты ДСП, наполнителем выступает латексоподобный пенополиуретан. Это сочетание материалов гарантирует уют и удобство для посетителей. Удачная расцветка в виде цветов Востока дополнит соответствующую атмосферу и расположит Ваших гостей на территорию восточной кухни.
Предприятие ChiedoCover основано в 2007 году, с тех пор мы успешно и эффективно развиваемся, сумели расширить производство и стали одними из лидеров по изготовлению и продаже банкетной мебели и текстиля для HoReCa. Ответственное отношение к каждому клиенту, забота о качестве и долговечности нашей продукции — основа работы нашей компании.
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Доставка товара по Новороссийску осуществляется транспортными компаниями.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Стоимость доставки по Новороссийску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.
Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:
Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.
Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77
Доставка текстиля по Новороссийску осуществляется бесплатно.
Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:
Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:
Подробная информация на странице Оплата
Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.
Подробная информация на странице Гарантия
Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.
Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия
Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.
При выборе доставки по Новороссийску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.
Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2020 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).
Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.
С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня