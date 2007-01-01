Современные диваны в Шахтёрске оптом

от 14 290 ₽

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Настоящее фото товара Угловой диван Плаза, произведённого компанией ChiedoCover
69 190 ₽
Оптовая цена
5
Угловой диван Плаза
Настоящее фото товара Диван прямой Лондон, произведённого компанией ChiedoCover
33 990 ₽
Оптовая цена
4.4
Диван прямой Лондон
Настоящее фото товара Модульный диван Марта, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.6
Модульный диван Марта
Настоящее фото товара Диван Эго №1, клик-клак, произведённого компанией ChiedoCover
36 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Эго №1, клик-клак
Настоящее фото товара Диван Эго №2, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
25 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Эго №2
Настоящее фото товара Диван Мальта №3, произведённого компанией ChiedoCover
45 390 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Мальта №3
Настоящее фото товара Диван прямой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
60 690 ₽
Оптовая цена
4.2
Диван прямой Мадрид
Настоящее фото товара Диван угловой Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
73 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Диван угловой Мадрид
Настоящее фото товара Модульный диван Мадрид, произведённого компанией ChiedoCover
85 000 ₽
Оптовая цена
4.2
Модульный диван Мадрид
Настоящее фото товара Диван прямой Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
39 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Мальта №2
Настоящее фото товара Угол Мальта №2, произведённого компанией ChiedoCover
69 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Угол Мальта №2
Настоящее фото товара Диван прямой Марио, произведённого компанией ChiedoCover
26 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Диван прямой Марио
Настоящее фото товара Диван прямой Невпорт, трехместный, произведённого компанией ChiedoCover
15 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Диван прямой Невпорт, трехместный
Настоящее фото товара Диван прямой Невпорт, двухместный, произведённого компанией ChiedoCover
14 290 ₽
Оптовая цена
4.5
Диван прямой Невпорт, двухместный
Настоящее фото товара Диван Флорина, произведённого компанией ChiedoCover
26 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Диван Флорина
Настоящее фото товара Диван Адмирал, произведённого компанией ChiedoCover
28 990 ₽
Оптовая цена
4.8
Диван Адмирал
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Современные диваны — незаменимый элемент мебельного оснащения HoReCa

Сегодня комфорт и удобство — это две основные характеристики, которыми должна обладать современная мебель. Это неудивительно, поскольку в Шахтёрске можно встретить рестораны и другие места общественного питания в самых разных стилях, в желании удивить и расположить посетителей многие рестораторы используют максимально комфортную мебель. Как произвести мебельное оснащение нового ресторана или обновить стиль? Современные диваны помогут решить поставленную задачу.

Требования, предъявляемые к современным диванам

Первым правилом, которым необходимо руководствоваться при выборе мебели в ресторан — это стилевое направление, так как исходя из этого можно будет выставить тот или иной фильтр и упросить поиск. Российский рынок гостинично-ресторанного бизнеса изобилует различными моделями современных диванов. Отметим требования, которым должна соответствовать такая мебель для ресторана или кафе:

  • высокое качество (это первое и, наверное, одно из самых главных требований, выдвигаемых для современных диванов)
  • практичность (в условиях повседневной работы мест общественного питания важно, чтобы такую мебель можно было быстро, а также просто и легко привести в порядок)
  • стойкость и устойчивость к механическим нагрузкам
  • большой каталог продукции (так как стилевых направлений очень много, важно, чтобы у рестораторов и отельеров была возможность подобрать не только форму и вид, но и, безусловно, цвет и дизайн современных диванов)
  • компактность (любая полезная площадь в заведении всегда имеет колоссальное значение, поэтому данную характеристику невозможно обойти стороной)

Как мы видим, качественные современные диваны должны отвечать вышеперечисленным качествам, при этом самое главное правило состоит в том, чтобы гостям и посетителям Вашего заведения было комфортно и удобно расположиться и приятно провести время в ресторане или кафе.

Виды современных диванов

Одним из интересных современных диванов является модель Чайхана, которая шикарно смотрится в ресторанах и кафе восточной кухни. Каркас таких моделей выполнен из березовой фанеры и плиты ДСП, наполнителем выступает латексоподобный пенополиуретан. Это сочетание материалов гарантирует уют и удобство для посетителей. Удачная расцветка в виде цветов Востока дополнит соответствующую атмосферу и расположит Ваших гостей на территорию восточной кухни.

Где купить диваны в современном стиле в Шахтёрске в ресторан, кафе или гостиницу?

Предприятие ChiedoCover основано в 2007 году, с тех пор мы успешно и эффективно развиваемся, сумели расширить производство и стали одними из лидеров по изготовлению и продаже банкетной мебели и текстиля для HoReCa. Ответственное отношение к каждому клиенту, забота о качестве и долговечности нашей продукции — основа работы нашей компании.

Купить классические современные диваны в Шахтёрске и {district_p}} можно на официальном сайте нашей компании. Менеджеры из отдела продаж быстро реагируют на заявки, в случае, если Вы готовы произвести заказ, то в самые кротчайшие сроки с Вами свяжется наш специалист.

Почему современные диваны покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Шахтёрск и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Шахтёрску ?

    Доставка товара по Шахтёрску осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Шахтёрску ?

    Стоимость доставки по Шахтёрску рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Шахтёрску осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Шахтёрску телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Шахтёрске при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Шахтёрску с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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