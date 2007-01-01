Современные светильники в Лобне оптом

от 3 590 ₽

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Настоящее фото товара Подвесной светильник Dunas №4, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесной светильник Dunas №4
Настоящее фото товара Подвесной светильник Lumina №1, произведённого компанией ChiedoCover
8 490 ₽
Оптовая цена
4.6
Подвесной светильник Lumina №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Andromeda №2, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Andromeda №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Sunshine №2, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесной светильник Sunshine №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gioia №1, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Gioia №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gioia №2, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.3
Подвесной светильник Gioia №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Gioia №3, произведённого компанией ChiedoCover
4 290 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Gioia №3
Настоящее фото товара Подвесной светильник Mabell №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Mabell №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Mabell №2, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Mabell №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №1, произведённого компанией ChiedoCover
3 590 ₽
Оптовая цена
4.9
Подвесной светильник Louvre №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Louvre №2, произведённого компанией ChiedoCover
3 890 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Louvre №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Calvin Ceiling №1, произведённого компанией ChiedoCover
9 490 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Calvin Ceiling №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Calvin Ceiling №2, произведённого компанией ChiedoCover
9 690 ₽
Оптовая цена
5
Подвесной светильник Calvin Ceiling №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ledas №1, произведённого компанией ChiedoCover
72 590 ₽
Оптовая цена
4.7
Подвесной светильник Ledas №1
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ledas №2, произведённого компанией ChiedoCover
31 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Подвесной светильник Ledas №2
Настоящее фото товара Подвесной светильник Tening №1, произведённого компанией ChiedoCover
38 490 ₽
Оптовая цена
4.8
Подвесной светильник Tening №1
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Современные светильники: компактность, гибкость и множество дизайнерских решения для любого интерьера

Сегодня рынок HoReCa представлен интересными, сделанными по индивидуальному заказу, осветительными приборами. Всевозможные оттенки, различные способы крепления, а также ценовая категория и разнообразные материалы изготовления. Как не допустить ошибок и что подходит именно Вашему заведению? Постараемся ответить на эти вопросы.

Главное правило, которому нужно следовать при выборе осветительных приборов: светильники должны отвечать всем требованиям пожарной безопасности, а также выполнять свое основное предназначение и быть эстетически привлекательными. При планировке светового освещения необходимо учитывать место расположения, цвет и форму светильников. Их можно расположить как на потолке и стене, так и в мебели и полу. Такие нестандартные решения привлекут внимание посетителей, станут элементом декора заведения и реализуют в том числе свою непосредственную функцию — освещения.

Так, встроенные светильники прекрасно смотрятся в хай-теке. Такие модели светильников будут хорошо сочетаться с использованием новых технологий, а промышленные коммуникации можно интересно обыграть в новом образе, с учетом стилистических особенностей. Основными цветами, которые используются в этом стиле являются белый, а также серый и черный. Если Вы желаете выделить какой-то элемент из общего интерьера, тогда можно прибегнуть к ярким тонам: желтые, синие, красные.

В тоже время, для стиля поп-арт успешно себя зарекомендовали трековые светильники. Конструкция данных светильников делает возможным сосредоточить внимание на какой-то конкретной зоне в помещении, либо наоборот сделать освещение более тусклым, больше располагающим для отдыха и релакса. Также треки хорошо подходят для суши-баров и кафе, где при помощи света в объектив берется кухонное блюдо. Таким образом, для посетителей усиливается впечатление не только от интерьера, но и от кухни.

Где купить современные светильники в Лобне и Московской области?

ChiedoCover – завод, который занимается производством и комплексным оснащением мебели и текстиля на рынке HoReCa. За нашими плечами более 13 лет успешной работы, мы ежедневно совершенствуем свои навыки, грамотные специалисты качественно прорабатывают каждый дизайн проект, при этом выбирая материалы от ведущих поставщиков мира. Мы выберем самый оптимальный для Вас вариант соотношения цены и качества.

Чтобы купить современные светильники в кафе или гостиницу в Лобне нужно зайти на сайт нашей компании. Для нас важно, чтобы купив продукцию нашего предприятия Вы остались довольны и посетители Ваших заведений радовали Вас каждый день.

Почему современные светильники покупают в ChiedoCover?

  • Более 3000 моделей

    стульев, столов, подстольев, диванов и кресел, шатров, текстиля и гостиничной косметики в одном месте!

  • Гарантия

    Мы возвращаем деньги при несоответствии товара заявленным характеристикам.

  • Пробники

    Вы сомневаетесь? Мы вышлем вам бесплатный образец товара. Уточните условия у вашего персонального менеджера

  • Оперативное производство

    Налаженные производственные линии позволяют выполнять заказы любого объема в кратчайшие сроки

  • Индивидуальные заказы

    Есть оригинальная идея? Воплотим с удовольствием: любые материалы, любые формы, учтем все ваши пожелания, разработаем техзадание для производства и проконтролируем соответствие стандартам качества.

  • Доставка в Лобню и другие города России и ближнего зарубежья

    Текстиль доставляем бесплатно, мебель — отправляем транспортными компаниями и собственными автомобилями.
    Стоимость доставки оплачивается отдельно. Работаем со всеми транспортными компаниями.

  • Полный пакет документов

    Мы представляем все необходимые документы:
    накладные, счета-фактуры, договоры.

  • Выгодные предложения

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

  • Гарантированное качество продукции

    Мы сами производим продукцию и осуществляем тройной контроль качества

  • Частичная оплата

    Предложение действует для заказов от 200 тыс. руб.

Подробнее о ChiedoCover

Клиенты в России и СНГ о ChiedoCover

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Частые вопросы

  • 🚚 Как осуществляется доставка по Лобне ?

    Доставка товара по Лобне осуществляется транспортными компаниями.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки по Лобне ?

    Стоимость доставки по Лобне рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля по Лобне осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по Лобне телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Лобне при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки по Лобне с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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